Dal 19 giugno all’8 agosto la Reggia di Caserta propone visite in bici, trekking borbonico e laboratori creativi per bambini: un’estate tra storia, natura e divertimento.

Alla Reggia di Caserta l’estate si apre all’insegna della scoperta, tra storia, natura e creatività. Dal 20 giugno all’8 agosto il monumentale complesso borbonico accoglie adulti e bambini con un calendario di visite guidate, trekking, percorsi letterari e laboratori, ideati per rendere più lieve la calura estiva grazie alla freschezza dell’arte e del racconto del passato.

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Il progetto, promosso dalla Reggia e curato da Opera Laboratori, prevede appuntamenti a cadenza settimanale, con attività differenziate per fasce d’età. Dalle avventure negli Appartamenti Reali alle esplorazioni nel Bosco Vecchio, ogni proposta punta a valorizzare il sito UNESCO con linguaggi accessibili e coinvolgenti.

Laboratori e giochi in Reggia per i più piccoli

Il programma dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni prende il via il 20 giugno alle ore 10 con “Escape room regale”, un’avventura che guida i piccoli partecipanti alla ricerca della via d’uscita dagli Appartamenti Reali tra intrighi, amori e misteri dell’antica nobiltà. L’esperienza viene replicata il 27 giugno alle ore 11, sempre con gruppi ristretti per garantire un coinvolgimento attivo.

Domenica 21 giugno, alle ore 11, è il turno di “Filastrocche in Reggia: tra saloni maestosi e corridoi pieni di storia”, un percorso che unisce narrazione e manualità. Tra storie buffe, curiosità su abitudini, abiti e segreti di Corte, i dettagli più insoliti diventano ispirazione per la creazione di un segnalibro magico personalizzato. Sabato 4 luglio, alle ore 11, con “#likearoyal-vivi la reggia, racconta la storia” i bambini sono invece invitati a osservare il complesso monumentale come piccoli creativi digitali: tramite video e reel originali racconteranno il passato con linguaggi contemporanei.

Per tutte le attività dedicate ai più piccoli è previsto un massimo di 10 partecipanti, con visite della durata di 90 minuti e un costo di 5 euro a bambino. Un modo per vivere la Reggia come luogo di gioco e di apprendimento, in cui la storia prende forma attraverso esperienze dirette.

Pedalate, trekking borbonico e percorsi nel Bosco Vecchio

Il programma per gli adulti si apre il 19 giugno alle ore 10 con “Una pedalata nel Parco Reale”, itinerario immersivo in bicicletta alla scoperta degli angoli più suggestivi e nascosti del Bosco Vecchio. Rivolta a un pubblico sopra i 14 anni, la visita dura tre ore, si svolge con biciclette a pedalata assistita e ha un costo di 24 euro a persona. L’iniziativa viene ripetuta tutti i giovedì di luglio e agosto dalle 9.30, con raccomandazioni pratiche su abbigliamento comodo, scarpe chiuse, acqua e spray antizanzare.

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Sabato 27 giugno, 11 luglio e 22 agosto, dalle 9.30, la Reggia propone “Sulle Orme dei Borbone – Trekking nel Parco Reale”: un percorso di 6 km che, in circa tre ore, conduce dal silenzio del Bosco Vecchio alla spettacolare Via d’Acqua con le sue fontane monumentali, fino al Giardino Inglese. Il costo è di 20 euro a persona, escluso il biglietto d’ingresso, per un massimo di 20 partecipanti.

Sabato 4 luglio alle ore 10 è in programma “Tra gli alberi un simbolo: Il Terzo Paradiso”, un percorso letterario che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura davanti all’installazione del Terzo Paradiso nel Bosco Vecchio. L’attività dura 90 minuti e costa 15 euro a persona, sempre escluso il biglietto d’ingresso. Nelle stesse atmosfere naturalistiche si inserisce anche “Un Giardino poetico”, in calendario sabato 20 giugno, sabato 25 luglio e sabato 8 agosto alle ore 10: un viaggio simbolico ed esoterico nel Giardino Inglese tra mito, culto, potere e meraviglia della natura, della durata di 90 minuti e al costo di 10 euro a persona, esclusi il biglietto d’ingresso e il biglietto per il bus navetta.

Le proposte estive della Reggia di Caserta offrono così molteplici chiavi di lettura del complesso borbonico: dalla dimensione ludica per i più piccoli alla scoperta lenta del paesaggio storico, tra alberi secolari, architetture e installazioni contemporanee. Un invito a vivere il patrimonio non solo come luogo da visitare, ma come spazio da abitare, raccontare e ripensare.

Foto: Ufficio Stampa