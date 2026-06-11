Nel primo quadrimestre 2026 i luoghi della cultura italiani registrano +11,6% di ingressi e oltre 200 milioni di euro di biglietti. Crescono turismo internazionale, prezzi medi e pagamenti cashless.

Musei e luoghi della cultura italiani chiudono il primo quadrimestre 2026 con un bilancio in netta crescita: gli ingressi aumentano dell’11,6% a parità di perimetro e il valore economico complessivo dei biglietti supera i 200 milioni di euro. A fotografare lo scenario è l’Osservatorio Big Data e Luoghi della Cultura di Fondazione Delphos, che analizza un campione di 17,6 milioni di visitatori basandosi sui dati del sistema di biglietteria MidaTicket.

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Il report, realizzato con il supporto analitico di formules, confronta il periodo gennaio-aprile 2026 con lo stesso intervallo del 2025 su un campione omogeneo di 173 istituti, all’interno di un perimetro complessivo che sale da 194 a 223 luoghi monitorati. A trainare l’espansione è soprattutto la categoria di musei, gallerie e raccolte, passata da 105 a 127 siti.

Ingressi in aumento e prezzi medi più alti

A parità di perimetro, gli ingressi crescono da 7,7 a 8,6 milioni di visitatori, mentre considerando tutti i 223 luoghi coinvolti nel 2026 il dato sale a 9,5 milioni. La composizione tra paganti e non paganti resta sostanzialmente stabile: nel campione omogeneo gli ingressi a pagamento si attestano al 68,41%, contro il 68,92% del 2025.

Parallelamente si registra un rialzo generalizzato dei prezzi medi dei titoli d’ingresso. Il rincaro più marcato riguarda i biglietti ridotti, che crescono del 9,2% passando da 6,88 a 7,51 euro. A seguire, pass e abbonamenti (+7%, ora a 6,73 euro) e i biglietti interi, che aumentano del 6% fino a un prezzo medio di 11,92 euro.

Il valore economico complessivo movimentato dai biglietti emessi tramite MidaTicket nel primo quadrimestre 2026 supera così i 200 milioni di euro, confermando il ruolo dei luoghi della cultura come motore di indotto per territori e istituzioni.

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Mostre temporanee, grandi città e svolta cashless

L’Osservatorio evidenzia forti differenze nei comportamenti del pubblico a seconda della tipologia di sito. Nei palazzi storici e negli spazi dedicati alle mostre temporanee si registra un crollo degli ingressi gratuiti (-43,7%), compensato da un forte aumento dei biglietti ridotti (+32%) e degli interi (+13,9%): un effetto legato alla natura commerciale ed estemporanea dei grandi eventi espositivi invernali e primaverili.

Nei musei tradizionali i gratuiti calano più lievemente (-2,7%), mentre i ridotti crescono del 3,2%. Le aree archeologiche, invece, non mostrano variazioni di rilievo. Un focus specifico sul tasso di accessibilità economica, incrociato con la natura urbanistica delle località, mostra come nelle nove grandi città (Bologna, Torino, Genova, Verona, Napoli, Firenze, Milano, Roma, Venezia) la quota di visitatori paganti si mantenga predominante ma stabile al 72,03%, mentre nel resto d’Italia il rapporto risulta più equilibrato, con i paganti che scendono al 57,31% e i gratuiti che salgono al 42,69%.

Sul fronte dei canali di acquisto, oltre il 90% delle transazioni passa tra cassa fisica e online. La cassa tradizionale, pur in lieve flessione, resta al 54,21%, mentre la vendita web si consolida al 38,12%. La vera spinta alla digitalizzazione arriva però dalle modalità di pagamento: i pagamenti online raggiungono il 40% del transato complessivo, il contante scende dal 16% al 14,7%, mentre restano stabili le transazioni elettroniche tramite POS on site (22,74%) e i bonifici (2,17%).

Turismo internazionale: Regno Unito in testa, entra la Cina

L’analisi delle transazioni online, calcolata su circa 6 milioni di record, consente di tracciare anche la nazionalità dei visitatori nei ponti festivi di inizio anno. L’Italia mantiene saldamente il primo posto, con una quota che sfiora il 30% del mercato (29,8% nel quadrimestre 2026, rispetto al 30,69% del 2025).

Tra i turisti stranieri si consolida il primato del Regno Unito, che sale all’11,85% e distanzia in modo netto gli Stati Uniti, in calo dal 9,18% al 7,18%. Seguono Spagna (6,44%) e Francia (4,39%) al quarto e quinto posto. La novità più significativa è l’ingresso della Cina nella top 10 dei mercati di provenienza con una quota dell’1,77%, affiancata dalla crescita del Brasile (1,72%), mentre l’Irlanda, che nel 2025 pesava il 2,14%, esce dai primi dieci paesi.

Fondazione Delphos, nata nel 2026 come centro di ricerca indipendente dedicato all’interpretazione rigorosa dei Big Data, utilizza questi indicatori per trasformare numeri complessi in strumenti operativi a supporto dei decisori pubblici e privati, con particolare attenzione all’ecosistema dei luoghi della cultura italiani e agli impatti socio-economici di eventi e politiche.

Foto: Ufficio Stampa