La stazione Circo Massimo si rinnova con una veste FAO ispirata ai ‘Four Betters’, trasformandosi in un percorso visivo tra cibo, sostenibilità, arte e cultura per cittadini e visitatori.

L’8 giugno la stazione della metropolitana Circo Massimo a Roma ha cambiato volto, accogliendo la nuova veste grafica dedicata ai Four Betters della FAO: una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore. Uno dei principali snodi della città diventa così un luogo immersivo dove il viaggio quotidiano si intreccia con i temi del cibo, della sostenibilità, dell’arte e della cultura.

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Il progetto nasce dalla collaborazione tra FAO, Roma Capitale e ATAC e punta a trasformare lo spazio metropolitano in un racconto visivo sul futuro alimentare del pianeta. Le pareti della stazione si popolano di colori, slogan e richiami ai quattro pilastri che guidano l’azione dell’organizzazione, invitando chi transita a riflettere su come le proprie scelte possano incidere sugli equilibri globali.

I Four Betters FAO entrano nella vita quotidiana dei passeggeri

Ogni giorno migliaia di cittadini e visitatori attraversano la stazione Circo Massimo, che con questo intervento diventa un canale diretto per diffondere il messaggio della FAO: costruire un futuro alimentare più sostenibile per tutti. L’idea è che il cambiamento cominci dalle azioni di ciascuno, a partire da piccoli gesti legati al consumo, allo spreco e all’attenzione per l’ambiente.

La scelta di un’infrastruttura nevralgica come una stazione della metropolitana amplifica la portata del progetto: il percorso tra banchine, corridoi e scale diventa un itinerario narrativo che collega idealmente la città ai sistemi agroalimentari di tutto il mondo. La grafica ispirata ai Four Betters accompagna i passeggeri, trasformando l’attesa del treno in un momento di consapevolezza condivisa.

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Dal Circo Massimo al FAO MuNe, un invito a esplorare i sistemi agroalimentari

La nuova veste della metro non si limita a comunicare valori, ma invita anche i passeggeri a scoprire il nuovo Museo e rete per l’Alimentazione e l’agricoltura della FAO, il FAO MuNe. Si tratta di un percorso espositivo pensato come viaggio attraverso i sistemi agroalimentari del pianeta, per raccontare il lavoro dell’organizzazione e il ruolo che ogni persona può avere nel costruire un futuro migliore.

Il dialogo tra lo spazio urbano della stazione e il museo crea una sorta di estensione naturale: chi entra a Circo Massimo viene proiettato in un immaginario che collega la dimensione locale alle sfide globali legate a cibo, risorse, equità e qualità della vita. L’arte applicata all’ambiente metropolitano diventa così strumento di sensibilizzazione e ponte verso un’esperienza culturale più ampia.

In questo modo, la quotidianità del tragitto in metropolitana si apre a nuove letture, trasformando Circo Massimo in una porta di accesso simbolica al mondo FAO e ai suoi Four Betters. Un invito costante a ripensare il rapporto tra persone, alimentazione e pianeta, a partire dallo spazio pubblico che abitiamo ogni giorno.

Foto: Ufficio Stampa