Concerti gratuiti, letture collettive, danza, cinema d’autore e nuove mostre: fino al 18 giugno 2026 Roma si trasforma in un grande palcoscenico diffuso tra piazze, teatri, biblioteche e musei.

Da Roma al suo hinterland, la cultura invade strade, piazze, teatri, biblioteche e musei: fino al 18 giugno 2026 la Capitale propone un fitto calendario di appuntamenti tra musica, teatro, danza, cinema, incontri e arte. Un cartellone diffuso promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto.

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Cuore pulsante di questa stagione è la prima edizione di RIM – Roma in Musica, manifestazione gratuita che fino al 13 giugno porta concerti, parate, talk e jam session in tutti i Municipi, con direzione artistica di Daniele Silvestri. Accanto a lui, ospiti come Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè animano il programma tra piazza Mastai, Piazza Navona e Parco Schuster, dove la rassegna si chiuderà con una giornata dedicata alla dimensione collettiva della musica.

La tempesta silenziosa e la città che legge

Tra gli eventi più attesi spicca La tempesta silenziosa, grande lettura collettiva diffusa ideata da Alessandro Baricco e in programma il 17 giugno. Al tramonto, migliaia di lettori condivideranno in simultanea le pagine de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, a partire dallo Stadio Palatino e in collegamento con Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio, Teatro dell’Opera e piazza del Campidoglio, oltre a librerie, biblioteche e spazi indipendenti della città.

La serata, che segnerà anche l’apertura della stagione estiva dello Stadio Palatino e del Letterature Festival Internazionale di Roma, è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su latempestasilenziosa.it. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche su culture.roma.it, hub digitale che raccoglie gli appuntamenti promossi da Roma Capitale.

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Musica dal vivo tra cavea, jazz e lirica itinerante

La musica attraversa Roma anche con OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera che fino al 17 giugno porta Il barbiere di Siviglia di Rossini nelle piazze di Bracciano, Villaggio Prenestino, Palmarola/Selva Candida, Ostia Lido, Casal de’ Pazzi e Valmontone, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Un TIR si trasforma in palcoscenico mobile per un allestimento pensato per il contesto urbano, sostenuto da cori del territorio capitolino.

Il 12 giugno si apre invece la stagione 2026 del Roma Summer Fest nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: in cartellone Gio Evan con il tour Extra Terreste, Serena Brancale il 13 giugno, Niccolò Fabi il 15 giugno e il debutto italiano dei Kneecap il 17 giugno, tutti con inizio alle ore 21 (auditorium.com).

Alla Casa del Jazz, dal 13 giugno prende il via Summertime 2026 con la reunion del P.A.F. Trio di Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri, seguita il 14 giugno dal trio Doctor 3 e il 16 giugno dal progetto New Generation di Stefano Di Battista con ospite Paco Sery, per un tributo a Miles Davis (casadeljazz.com).

Teatro, incontri e arte: Roma come laboratorio diffuso

Il Teatro dell’Opera di Roma propone al Costanzi, dal 9 al 14 giugno, il balletto Sogno di una notte di mezza estate di George Balanchine, mentre la Fondazione Teatro di Roma porta la danza contemporanea di Stabat Mater di Stephen Shropshire al Teatro India l’11 e 12 giugno e la commedia Circle Mirror Transformation di Annie Baker al Teatro Argentina fino al 14 giugno (teatrodiroma.net).

Tra gli incontri, il Festival della Letteratura di Viaggio anima fino al 14 giugno il Palazzetto Mattei a Villa Celimontana con oltre quaranta eventi dedicati al tema Sud!, tra letteratura, giornalismo, fotografia, musica e laboratori, con partecipazione gratuita (festivaletteraturadiviaggio.org). Prosegue inoltre il ciclo Leggere insieme, abitare la città a cura di Biblioteche di Roma, con tre appuntamenti alla Casa delle Letterature e un laboratorio di narrazione creativa per bambine e bambini alla Biblioteca Arcipelago.

Sul fronte delle arti visive, Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra ROMASUONA. La musica in Italia 1970-1979 e la rassegna ROMASUONA Club. Ascolti, incontri e visioni, che il 9 giugno, 12 giugno e 18 giugno riunisce musicisti e critici per ascolti guidati e racconti in sala musica (palazzoesposizioniroma.it). Ai Musei Capitolini, dal 9 giugno apre la grande mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, visitabile fino al 13 dicembre, mentre al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese il 18 giugno l’incontro Natura metafisica: miracolo visivo della luce vede protagonista il pittore Giuseppe Modica.

Il Nuovo Cinema Aquila dedica infine una settimana al cinema d’autore con l’anteprima di Palestine ’36 di Annemarie Jacir il 9 giugno e la trilogia Porta Maggiore di Marco G. Ferrari dal 12 al 14 giugno, tra proiezioni gratuite e dialogo con la comunità del Pigneto (cinemaaquila.it).

Foto: Ufficio Stampa