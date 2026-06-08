Da giugno a ottobre 2026 Rimini si trasforma in un palcoscenico diffuso: festival, mostre, cinema sotto le stelle, grandi concerti e tour guidati raccontano una città che vive di cultura tutto l’anno.

Rimini si prepara a vivere un’estate 2026 ad alta intensità culturale, con festival, concerti, mostre, cinema e appuntamenti diffusi tra centro storico, lungomare e quartieri. A partire da giugno 2026, il calendario intreccia grandi eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio, in linea con il Piano Strategico della Cultura del Comune di Rimini, pensato per mettere in rete storia, produzioni culturali e creatività contemporanea.

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Già a inizio giugno la città ha ospitato la Tappa Strega Tour, il concerto di Achille Lauro e il Cuore e Burlesque Festival, anticipando una stagione che spazia dalla cultura del mare alla letteratura, dalla musica al cinema. Un percorso che conferma la vocazione di Rimini come destinazione da vivere ben oltre la sola dimensione balneare.

Dalle vele al terzo al cinema sotto le stelle

Il 12 e 13 giugno 2026 tornano le Vele al Terzo, storica manifestazione dedicata alla tradizione marinara dell’Adriatico, con imbarcazioni storiche e iniziative legate alla cultura del mare. Nelle stesse giornate il territorio sarà attraversato dalla Mille Miglia, mentre dal 12 al 14 giugno Mare di Libri Rimini 2026 conferma la città come punto di riferimento per giovani lettori e autori.

Dal 13 giugno al 26 agosto 2026 la Corte degli Agostiniani ospita il Cinema sotto le stelle, rassegna della Cineteca del Comune con uno schermo all’aperto e un programma pensato per tutte le età. Dal 16 giugno al 31 agosto 2026 l’Arena Francesca da Rimini accoglie SGR LIVE – Serate in Musica, quindici serate a ingresso gratuito tra concerti, tributi e omaggi ai protagonisti della storia della musica.

La spiaggia entra nel vivo dal 19 al 20 giugno 2026 con l’RDS Summer Festival, seguito dalla Liscio Street Parade dal 21 al 23 giugno, che trasforma piazze e spazi urbani in una grande festa dedicata al ballo romagnolo. Dal 19 al 21 giugno è il turno della Notte Rosa, che celebra il solstizio d’estate sulla Riviera Adriatica con un programma diffuso tra musica, spettacolo e intrattenimento.

Grandi festival, mostre e appuntamenti internazionali

Dal 23 al 25 giugno 2026 la Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio ospita Biglietti agli Amici Festival, tre serate di spettacoli, dialogo e contaminazione artistica con la direzione di Marco Missiroli e la partecipazione dello scrittore Emmanuel Carrère. Dal 26 giugno al 13 settembre 2026 si apre la mostra Luca Giovagnoli e sei artisti newyorkesi a Rimini, affiancata dall’esposizione Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, dedicata al dialogo tra due maestri del Rinascimento.

Tra fine giugno e inizio settembre torna anche Percuotere la mente, rassegna di concerti e performance che attraversa linguaggi musicali contemporanei, mentre ogni mercoledì sera il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night. Dal 3 all’11 luglio 2026 la città accoglie Italian Global Series, festival internazionale dedicato alla serialità televisiva, con ospiti come Matilde Gioli (madrina), Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, Francesco Piccolo, Carlton Cuse e Robert Powell.

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Dal 12 al 19 luglio 2026 è in programma Cartoon Club 2026 – 42ª edizione del Festival Internazionale di Cinema di Animazione, Fumetto e Games, con mostre, proiezioni, cosplay ed eventi diffusi. A luglio torna anche Crossroads Jazz Rimini 2026, che porta sul palco Lakecia Benjamin Phoenix (14 luglio), LOVE SONGS con Simona Molinari e Italian Jazz Orchestra (28 luglio) e Ray Gelato & The Giants – The Godfather of Swing (31 luglio).

Dal Meeting al Summer Pride, fino alle feste di quartiere

Il 24 luglio 2026 è atteso il concerto di Patrick Watson con l’Uh Oh Tour 2026, mentre il 25 luglio la città ospita il Rimini Summer Pride, dedicato a diritti, inclusione e partecipazione. Nelle stesse giornate è in programma RDS Loves Rimini, dal 24 al 25 luglio e poi dal 27 luglio al 1° agosto, con musica e dj set sulla spiaggia. Dal 30 luglio al 1° agosto spazio a RIM – Rimini in Musica, seguito dal 31 luglio al 2 agosto 2026 da #RiminiWow, che ospiterà anche lo spettacolo di Luì e Sofì (Me Contro Te) il 31 luglio.

Dal 31 luglio al 9 agosto 2026 torna La Terrazza della Dolce Vita, salotto en plein air ideato da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella cornice del Grand Hotel di Rimini, con incontri e dialoghi con protagonisti della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni. Dall’8 agosto a fine settembre è la volta de Le città Visibili – Festival di Teatro e Musica, che porta spettacoli in diversi spazi urbani.

Dal 21 al 26 agosto 2026 il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli segna uno dei momenti più attesi dell’estate, con la presenza di Papa Leone XIV il 22 agosto: un ritorno di un Pontefice al Meeting dopo 44 anni. A settembre il programma prosegue con la Festa de Borg (4-6 settembre) e il Balamondo (10-12 settembre), dedicato al liscio e alla tradizione romagnola, fino alla Festa del Borgo Sant’Andrea dal 9 all’11 ottobre.

City tour, Rimini Pass e una città da vivere tutto l’anno

Accanto ai grandi eventi, un ruolo chiave è affidato ai city tour organizzati da VisitRimini, disponibili in più lingue e personalizzabili su richiesta, che permettono di scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale attraverso itinerari tematici. La campagna “RIMINI. 4 SEASONS COLLECTION. MORE THAN A CITY. MORE THAN A DESTINATION” rafforza questo posizionamento con un racconto contemporaneo e coerente della destinazione.

VisitRimini, Destination Management Company ufficiale della città, coordina informazione, accoglienza e promocommercializzazione, proponendo esperienze autentiche tutto l’anno tra cultura, natura, sport, intrattenimento e lifestyle. Tra le innovazioni recenti c’è il Rimini Pass, strumento digitale che integra accesso a musei e monumenti, sconti, trasporto pubblico, prenotazioni e itinerari interattivi in cinque lingue, rendendo ancora più semplice vivere Rimini come una vera capitale culturale stagionale.

Foto: Ufficio Stampa