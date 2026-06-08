Dal 9 al 26 luglio 2026 Lugano si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto: installazioni, tour di arte urbana, buskers e percorsi visuali ridisegnano parchi, piazze e lungolago.

Dal 9 al 26 luglio 2026 Lugano torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con il Lugano LongLake Festival, uno dei festival urbani open air più articolati della Svizzera. Per 18 giorni il lungolago, i parchi e le piazze diventano un unico spazio di incontro, tra concerti, performance, arte urbana e il mondo colorato degli artisti di strada.

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Al centro del progetto c’è l’idea di una città che vive la cultura come esperienza condivisa: oltre 250 eventi, molti dei quali gratuiti o a prezzi accessibili, coinvolgono pubblici di tutte le età e mettono in dialogo realtà locali e ospiti internazionali, in un mosaico di linguaggi che va dalla musica alla parola, fino alle installazioni site specific.

Arte Urbana Lugano: una rete rossa nel cuore del Parco Ciani

Tra le sezioni più legate alle arti visive spicca Arte Urbana Lugano, attiva per tutta la durata del festival dal 9 al 26 luglio. Nel cuore del Parco Ciani viene inaugurata l’installazione di Elia Varini dal titolo evocativo Settanta metri di rete rossa disposti attorno a settantanove pali di abete a formare un quadrato, un parallelepipedo attraversabile che invita a rallentare e sostare.

La struttura, aperta verso l’alto e accessibile da un varco laterale, si propone come rifugio contemplativo all’interno del flusso del festival: uno spazio rosso, raccolto, che si rivela gradualmente lungo uno dei lati meno visibili del parco, trasformando l’ingresso in una scoperta discreta per chi attraversa il verde affacciato sul lago.

Visto il successo delle scorse edizioni, tornano anche gli Arte Urbana Tours, passeggiate guidate che permettono di esplorare alcune delle opere diffuse in città e leggere Lugano come un vero e proprio museo all’aperto. Il calendario completo è consultabile su longlake.ch/urbanart, dove sono raccolti percorsi, orari e informazioni pratiche.

Words e Buskers: la città come palco diffuso

Accanto all’arte urbana, il festival propone Words (10 – 21 luglio), rassegna dedicata alla forza della parola tra incontri, spettacoli e musica d’autore. Scrittori, filosofi, poeti e cantautori si alternano in un programma che intreccia testimonianze, letture sceniche, podcast e performance, mantenendo al centro l’ascolto e la relazione con il pubblico.

Nel finale di luglio la città cambia ancora pelle con Lugano Buskers (22 – 26 luglio), sezione che porta musica dal vivo, acrobazie e teatro di strada tra vie del centro, lungolago e Parco Ciani. Artisti di strada provenienti da più paesi animano scorci e piazzette con concerti, numeri visuali e momenti di poesia urbana, trasformando il quotidiano in scena aperta.

La line up musicale di Lugano Buskers riunisce progetti che spaziano dal folk all’elettronica, passando per rock e contaminazioni globali, affiancati da compagnie di circo contemporaneo, giocolieri, clown e collettivi di percussioni che ridisegnano la percezione degli spazi pubblici.

Famiglie, collaborazioni e nuove esperienze in città

La dimensione partecipativa del festival si estende anche alle famiglie con la sezione Family (9 – 26 luglio), tra laboratori, spettacoli di trasformismo su trampoli, workshop collettivi come Community Drum Circle e il Villaggio Family nei pressi del Palazzo dei Congressi e del Parco Ciani, pensato come spazio di gioco ed esplorazione per bambine e bambini.

La sezione OFF raccoglie invece le collaborazioni con realtà indipendenti del territorio: associazioni, scuole di danza, collettivi e università che portano in programma dj set, mercatini, laboratori di scrittura creativa e progetti partecipativi, contribuendo a costruire un ecosistema culturale riconoscibile e condiviso.

A completare il quadro c’è Experience, che affianca agli eventi principali una serie di esperienze diffuse: mercatini, proiezioni, noleggio pattini sul lungolago e un’escape room dedicata alla storia del Web degli anni Novanta, pensata per avvicinare il pubblico alla ricerca attraverso gioco e tecnologie d’epoca. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito longlake.ch.

Foto: Ufficio Stampa