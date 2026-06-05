L’11 giugno 2026 OPOS Milano ospita la seconda edizione di Fabrica Femina [The Milan Salon], iniziativa europea ideata da Cleo T. che unisce workshop, talk, comunità e performance immersiva tutta al femminile.

Milano si prepara a ospitare, 11 giugno 2026, la seconda edizione milanese di FABRICA FEMINA ⌈The Milan Salon⌉, iniziativa europea women for women nelle arti ideata dall’artista e compositrice francese Cleo T.. Per un’intera giornata gli spazi di OPOS, in via Ermenegildo Cantoni 3, diventano un laboratorio dedicato alla sperimentazione artistica, alla relazione e alla creazione collettiva.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Pensato come un salone contemporaneo in cui far dialogare pratiche performative, ricerca sonora, parola e comunità, il progetto riunisce artiste, musiciste, performer, studiose e professioniste del panorama culturale attuale. Workshop partecipativi, momenti di confronto, networking informale e una performance immersiva finale compongono un percorso che mette al centro lo scambio tra donne che lavorano nei settori creativi.

LEGGI ANCHE – Michelangelo Pistoletto a Monza: il simposio UR-RA alla Villa Reale

Workshop, talk e rituale sonoro per una comunità creativa

Il programma si apre alle 17:00 con il workshop “Giving Shape to Inspiration: Voice, Body and Instrument in Dialogue”, dedicato all’esplorazione della voce, del corpo e dell’improvvisazione collettiva come spazio condiviso di esperienza artistica. Il laboratorio, gratuito su prenotazione e rivolto a chi lavora nell’ambito creativo, è coordinato da Cleo T. insieme a Marta Del Grandi, con ospiti provenienti dal mondo performativo e musicale.

Alle 19:00 è in programma una group talk realizzata in collaborazione con Equaly e moderata da Josie Cipolletta, co-founder di Equaly, insieme a Cleo T. Il dialogo coinvolgerà figure attive nella musica, nella cultura e nelle arti contemporanee, per riflettere su parità di genere, pratiche collaborative e nuove reti professionali.

La serata prosegue alle 20:30 con un momento di community gathering e aperitivo, aperto al pubblico e pensato per incoraggiare connessioni tra comunità artistiche locali, collettivi, associazioni culturali, autrici, performer e professioniste del settore. Dalle 21:00 l’evento culminerà con “Sound Ritual”, performance site specific ideata e condotta da Cleo T., costruita attraverso improvvisazione sonora, presenza scenica e installazione visiva.

LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio)

Una piattaforma europea women for women nelle arti

FABRICA FEMINA si conferma come piattaforma di incontro e sperimentazione dedicata alla creazione contemporanea, con particolare attenzione alle pratiche collaborative, all’ascolto e alla costruzione di nuove reti culturali. A Milano 2026 interverranno, tra le altre, professioniste e musiciste come Beatrice Pozzi, Dada Sutra (Caterina Dolci), Diora Madama, Effe Effe (Federica Furlani), Gaianè Kevorkian, Giorgia Meneghesso, Guinevere (Ginevra Battaglia), Helene Chaperon, IDRA, Johanna Noa, Kimerica, Letizia Angelini, Marina Ladduca, Marta Tenaglia, Nur Al Habash, Rebecca Nannini, Sofia Gattamorta e Valentina Cesarini.

Fondatrice del programma europeo Fabrica Femina, Cleo T. è compositrice, pianista, vocalist e direttrice artistica. La sua ricerca intreccia musica, poesia, arti visive e performance immersive, in un universo ispirato alla memoria, alle foreste, al sogno e agli stati di presenza. Al confine tra concerto, installazione e rituale contemporaneo, il suo lavoro indaga le relazioni tra voce, silenzio, percezione e immaginario collettivo, dando vita a spazi artistici ibridi dove convergono improvvisazione, poesia, live performance e riflessione sugli ecosistemi culturali.

Equaly e le informazioni pratiche per partecipare

Partner del salone milanese è Equaly, prima realtà italiana dedicata alla parità di genere nel settore musicale. Fondata nel 2021 da sette professioniste, riunisce oggi una community di oltre 800 persone tra cantautrici, interpreti, musiciste, producer, foniche, tour manager, direttrici di produzione, addette stampa, promoter, A&R, avvocate, licensing manager e studentesse. Ispirato al femminismo intersezionale, il network lavora per aumentare la consapevolezza sul divario di genere e creare uno spazio sicuro e diversificato di confronto, crescita e scambio.

L’accesso alla giornata di Fabrica Femina a Milano è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni al workshop “Giving Shape to Inspiration: Voice, Body and Instrument in Dialogue” sono aperte fino al 10 giugno 2026 tramite Eventbrite o dal sito di OPOS. Per talk e Sound Ritual è richiesta registrazione su Eventbrite, mentre l’ingresso alla serata resta libero fino a esaurimento posti. Un’occasione per vivere da vicino una comunità creativa in dialogo e sperimentare nuove forme di partecipazione artistica condivisa.

Foto: Ufficio Stampa