Teatro, musica, giochi di ruolo, silent disco e una cinemaratona: alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino la Notte Bianca 2026 offre oltre 30 iniziative gratuite per tutte le età.

Una maratona di 20 ore tra spettacoli, musica, laboratori e cinema animerà la Notte Bianca alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 dalle ore 16, negli spazi dell’ex Manifattura Ginori in Piazza della Biblioteca 4, con oltre 30 iniziative gratuite pensate per pubblici di tutte le età.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dal pomeriggio di sabato fino alla tarda mattinata di domenica 7 giugno, la biblioteca comunale diventerà un vero e proprio hub culturale aperto senza sosta, tra teatro, musica, giochi di ruolo, silent disco, cinemaratona, osservazioni astronomiche e attività per bambini e famiglie.

Maghi, numeri e teatro: il via alla Notte Bianca

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il tema Maghi e fattucchiere, che caratterizzerà in particolare il pomeriggio inaugurale. Si parte alle 16 con l’Accademia di Magia per giovani stregoni e fattucchiere: tra pozioni, incantesimi, giochi e laboratori creativi, i più piccoli potranno sentirsi per un giorno aspiranti Harry Potter.

La scienza entrerà in scena con Divertiamoci con i numeri!, laboratorio a cura del Dipartimento Neuroscienze dell’Università di Firenze, pensato per mostrare il lato più giocoso e accessibile della matematica. I ricercatori del CNR racconteranno invece le storie di grandi scienziate, di ieri e di oggi, intrecciando divulgazione e narrazione.

Al tramonto si alzerà il sipario su Sul numer de le trenta, spettacolo teatrale dedicato a tre personaggi femminili della Divina Commedia, proposto in una formula full immersion: sei recite di 20 minuti ciascuna, per pochi spettatori alla volta, che potranno vivere un’esperienza ravvicinata con gli interpreti.

LEGGI ANCHE: Maggio dei Monumenti 2026, Napoli si accende di colori

Silent disco, giochi notturni e un risveglio in musica

La serata proseguirà con spettacoli di burattini per i più piccoli, una parentesi musicale swing con la Sunrise Jazz Band e una visita guidata alla vicina Tomba della Montagnola insieme all’archeologo Valter Fattorini, per scoprire uno dei siti più suggestivi del territorio.

Uno dei momenti più attesi sarà la Silent Disco, realizzata nell’ambito del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, che trasformerà la corte interna in una dancehall a cielo aperto: cuffie in testa, canale preferito selezionato e via alle danze fino a tarda notte. Alla mezzanotte è prevista anche una spaghettata (5 euro) prima di ripartire con la maratona cinematografica.

Nel cuore della notte la Biblioteca Ernesto Ragionieri ospiterà tornei di scacchi, giochi di ruolo, wargames, escape room e giochi d’investigazione, che coinvolgeranno appassionati e curiosi in sfide di abilità logica e fantasia. Con l’alba arriverà il momento della colazione dalle sei, seguito da letture per bambini, pratiche di Qi Gong, un mercatino di libri e un concerto con quartetto d’archi sulle musiche di Beethoven e Dvořák.

Spazio anche alla storia della Manifattura Ginori: chi possiede ceramiche Ginori potrà portarle in biblioteca (basta un pezzo rappresentativo in caso di set) e confrontarsi con le conservatrici del Museo Ginori, che offriranno informazioni su datazione, tecniche di lavorazione e stile. Il programma completo e le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso sono disponibili sul sito bit.ly/nottebianca26.

La Notte Bianca è organizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri con il contributo di Unicoop Firenze, in collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante e con la partecipazione di numerose realtà culturali e artistiche del territorio.

Foto: Ufficio Stampa