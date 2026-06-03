Dopo i lavori di riqualificazione, dal 3 giugno 2026 riaprono al pubblico la Biblioteca Provinciale e l’Archivio Storico Provinciale di Gorizia, con nuovi orari e accesso su prenotazione per la consultazione.

A Gorizia la Biblioteca Provinciale e l’Archivio Storico Provinciale di Gorizia riaprono al pubblico a partire dal 3 giugno 2026, dopo la chiusura iniziata lo scorso 15 settembre per interventi di riqualificazione degli spazi. Le due istituzioni, gestite dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, tornano così a offrire servizi fondamentali per la consultazione, lo studio e la ricerca sul patrimonio documentario del territorio.

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La riapertura segna la conclusione di una fase di lavori che ha riguardato il miglioramento degli ambienti destinati al pubblico e alla conservazione, restituendo alla comunità un presidio culturale centrale per studenti, studiosi e cittadini. Sono tuttavia già previsti ulteriori interventi nei prossimi tempi, che potrebbero comportare nuove chiusure temporanee, segno di un processo di aggiornamento e cura in continua evoluzione.

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Orari di apertura e servizi di consultazione

Dal 3 giugno 2026 la Biblioteca sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, con ulteriori aperture pomeridiane il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Si tratta di una fascia oraria pensata per conciliare le esigenze di chi utilizza la biblioteca per lo studio continuativo e di chi, invece, necessita di un accesso più flessibile per la sola consultazione o il prestito.

L’Archivio Storico Provinciale sarà accessibile su prenotazione negli stessi orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. La consultazione del materiale archivistico richiederà l’invio di una richiesta via e-mail, specificando il tipo di ricerca e i propri recapiti, così da consentire al personale di predisporre con anticipo documenti e supporto specialistico.

Un presidio per la memoria del territorio

La riapertura di Biblioteca e Archivio Storico rappresenta un passaggio significativo per la vita culturale goriziana, perché restituisce alla cittadinanza un luogo dove approfondire la storia del territorio e accedere a fonti documentarie spesso uniche. La valorizzazione del patrimonio librario e archivistico passa anche attraverso ambienti più funzionali, pensati per favorire la consultazione in sicurezza e la conservazione a lungo termine dei materiali.

Oltre ai servizi di base, il personale è a disposizione per orientare gli utenti nella ricerca e nell’uso delle risorse disponibili, dalle collezioni librarie alle serie documentarie d’archivio. In questa prospettiva, Biblioteca e Archivio si confermano come spazi di riferimento per studiosi, ricercatori, studenti e per tutti coloro che desiderano esplorare la memoria storica della provincia.

Per informazioni sulla Biblioteca è possibile contattare il numero 0481 546090 o scrivere all’indirizzo biblioteca.erpac@regione.fvg.it. L’Archivio Storico risponde invece al numero 0481 546089, mentre le richieste di consultazione vanno inviate all’indirizzo archivio.erpac@regione.fvg.it, indicando in modo chiaro l’oggetto della ricerca. In entrambi i casi, gli orari di apertura coincidono: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, con estensione pomeridiana il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.

Foto: Ufficio Stampa