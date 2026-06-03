Il 9 giugno 2026 il Messner Mountain Museum Firmian celebra i primi vent’anni con ingresso gratuito, aperitivo musicale e uno spettacolo di teatro d’improvvisazione firmato Improtheater Carambolage.

09 giugno 2026 segna una tappa importante per il Messner Mountain Museum Firmian, che festeggia i vent’anni con una serata speciale dedicata all’incontro tra pubblico, montagna e teatro d’improvvisazione. Nella cornice del teatro di roccia del museo, il rapporto tra uomo e vetta diventa esperienza condivisa, lontano da una semplice celebrazione commemorativa.

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Sotto il motto “Never take the safest way”, il MMM Firmian apre le porte a una celebrazione che guarda al passato per trasformarlo in presente vivo. L’evento, a ingresso gratuito e senza necessità di iscrizione, invita visitatori e appassionati a vivere il museo fino a sera, con un programma che intreccia musica, parola e partecipazione diretta del pubblico.

Un compleanno tra museo aperto, musica e improvvisazione

La giornata del ventennale inizia con il museo aperto per l’intera giornata e prosegue nel tardo pomeriggio con un’accoglienza pensata per rendere il pubblico parte attiva della festa. dalle 18:00: ingresso gratuito al museo, occasione per esplorare gli spazi di Firmian e la sua narrazione sul mondo della montagna prima della serata all’aperto sulla Schlosswiese.

dalle 19:00: la festa si sposta sull’aperitivo musicale con il musicista Leonhardt Kinzel, che prepara l’atmosfera per il momento centrale del programma. dalle 20:00: è previsto il saluto di Magdalena Messner, seguito dall’inizio dello spettacolo teatrale che trasforma il teatro di roccia in un palcoscenico dinamico, aperto e dialogico.

L’evento si svolge alla MMM Firmian / Schlosswiese e si tiene in tedesco e italiano, confermando la vocazione del museo come luogo di incontro tra culture e pubblici diversi. L’intera serata è pensata come un’esperienza collettiva, in cui pensieri, ricordi e domande vengono raccolti e rilanciati sul palco.

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Improtheater Carambolage porta il qui e ora a Firmian

Protagonista della serata è il gruppo Improtheater Carambolage, da oltre vent’anni appuntamento fisso sul palco del Carambolage a Bolzano. Otto attori e attrici professionisti e un musicista virtuoso conducono il pubblico in quello spazio raro che è il qui e ora: il teatro d’improvvisazione come creatività spontanea, senza rete di sicurezza, capace di far nascere storie e personaggi all’istante.

Nel teatro di roccia del museo, il gruppo raccoglie il testimone del giubileo e lo trasforma in uno spettacolo costruito in tempo reale, aperto e dialogico. Il pubblico assiste dal vivo alla nascita delle storie, tra gioie e fallimenti che si sfiorano come in nessun altro contesto scenico, rendendo ogni serata un’esperienza unica e irripetibile.

Improtheater Carambolage non si limita alla scena bolzanina: è invitato regolarmente a tournée e festival internazionali ed è parte attiva della comunità del teatro d’improvvisazione nell’area di lingua tedesca. Accanto agli spettacoli, il collettivo cura anche la promozione dei giovani talenti dell’improvvisazione, coltivando nuove generazioni di interpreti del genere.

Il gruppo è formato da Resi Fata, Anna Fink, Stefan Ghedina, Brigitte Knapp, Eva Kuen, Erich Meraner, Peter Schorn, Gerd Weigel e dal musicista Leonhardt Kinzel. Per chi desidera approfondire il loro lavoro, sono disponibili maggiori informazioni sul sito ufficiale. Il ventennale di MMM Firmian diventa così un laboratorio a cielo aperto, dove memoria, improvvisazione e paesaggio montano si incontrano in una sola serata.

Foto: Ufficio Stampa