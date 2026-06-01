Per l’80° Premio Strega il tour fa tappa per la prima volta in Molise: il 19 giugno 2026 Campobasso ospita a Palazzo Gil le scrittrici e gli scrittori finalisti, in dialogo con Valentina Farinaccio.

Campobasso si prepara a diventare, per una sera, uno dei centri simbolici della narrativa italiana contemporanea. Venerdì 19 giugno il capoluogo molisano ospita per la prima volta una tappa ufficiale dello Strega Tour 2026, in occasione dell’ottantesima edizione del premio letterario più noto del Paese.

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L’appuntamento, inserito nel calendario nazionale del tour, segna un debutto storico per il Molise: mai prima d’ora il percorso itinerante del Premio Strega aveva scelto questa regione come tappa del suo viaggio tra le città italiane. Un riconoscimento simbolico ma concreto al ruolo crescente del territorio nella scena culturale contemporanea.

Finalisti del Premio Strega 2026 sul palco di Palazzo Gil

Il cuore della serata sarà l’incontro con le scrittrici e gli scrittori finalisti del Premio Strega 2026, i cui nomi saranno resi noti ufficialmente il 3 giugno. A fare da cornice all’evento sarà l’Auditorium Giovannitti – Palazzo Gil, in via Milano, uno degli spazi più rappresentativi per la vita culturale cittadina.

L’inizio è fissato per le ore 18:30, con un format che punta a mettere al centro le voci degli autori e il dialogo con il pubblico. A condurre l’incontro sarà Valentina Farinaccio, giornalista, scrittrice e critica musicale, chiamata a guidare la conversazione tra i finalisti e i lettori, tra racconti di scrittura, processi creativi e temi che attraversano i romanzi in gara.

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Un evento gratuito su prenotazione per la città

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale di Campobasso e prodotta dall’Aps Tèkne, con il supporto della Fondazione BCC Valle del Trigno Ets, a conferma di una sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà del territorio che punta a consolidare l’offerta culturale locale.

L’ingresso alla serata del 19 giugno è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. I biglietti potranno essere ritirati a partire dal 3 giugno presso il Botteghino del Teatro Savoia, in Piazza Gabriele Pepe a Campobasso, negli orari 17-20 dal lunedì al sabato. Un sistema di accesso pensato per favorire la partecipazione, regolando al tempo stesso i flussi in sala.

Per tutti i dettagli aggiornati sul programma della tappa e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare l’home page del sito ufficiale di Aps Tèkne, che cura la produzione dell’evento e il coordinamento organizzativo.

La data del 19 giugno a Campobasso, annunciata nel comunicato del 30 maggio 2026, si inserisce così in un anno particolarmente significativo per il Premio Strega, che celebra il traguardo delle ottanta edizioni riaffermando la propria vocazione a portare la grande narrativa italiana in dialogo diretto con i lettori, anche nei centri lontani dai circuiti più consueti.

Foto: Ufficio Stampa