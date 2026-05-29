Alla libreria Mondadori Duomo di Milano apre il pop-up store dedicato a ‘One Piece’: allestimenti immersivi, prodotti esclusivi, photo opportunity e caccia al tesoro per fan di tutte le età fino all’8 giugno.

Se siete tra i milioni di fan che seguono le avventure di Luffy e della ciurma di Cappello di Paglia, c’è una data che dovete assolutamente segnare sul calendario. Il fenomeno globale dei manga e degli anime One Piece sbarca a Milano nel modo più spettacolare possibile, trasformando uno dei luoghi più iconici della città in un paradiso interamente dedicato alla saga creata da Eiichiro Oda.

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Fino all’8 giugno, la centralissima libreria Mondadori Duomo ospita il ONE PIECE Pop-up Store, un’esperienza visiva e immersiva totalmente brandizzata che sta già facendo impazzire la community di appassionati, le famiglie e i collezionisti.

Dimenticate la classica sezione fumetti: lo store affacciato su piazza Duomo ha ridisegnato i suoi spazi con vetrine scenografiche, installazioni mozzafiato e photo opportunity uniche. All’interno vi aspetta un viaggio tra pezzi da collezione introvabili, action figure firmate Bandai e Funko Pop, e merchandising inedito targato Toei Animation disponibile in edizione limitata solo per questa tappa milanese.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per rendere l’evento indimenticabile, il calendario prevede appuntamenti speciali gratuiti che vi faranno vivere una vera e propria avventura urbana: dalle foto istantanee personalizzate alla leggendaria Caccia al Tesoro di One Piece che sabato 6 giugno accenderà le strade di Milano.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli orari di apertura, le esclusive da non perdere e come partecipare alle attività con la community.

Viaggio immersivo dentro One Piece: si parte dal Duomo

One Piece sbarca nel cuore di Milano e trasforma la libreria Mondadori Duomo in un viaggio immersivo dedicato alla saga creata da Eiichiro Oda.

L’iniziativa, inaugurata a fine maggio, ha registrato da subito un forte interesse: il punto vendita affacciato su piazza Duomo si è riempito di appassionati attratti dalle vetrine colorate e dagli allestimenti che richiamano l’universo dell’anime cult, oggi tra i fenomeni più influenti della cultura pop contemporanea.

Figure da collezione e merchandising esclusivo

Cuore dello ONE PIECE Pop-up Store è l’esperienza proposta ai visitatori, che possono muoversi tra visual iconici, photo opportunity, attività speciali e un’ampia selezione di prodotti ufficiali dedicati ai protagonisti della saga. Sugli scaffali trovano spazio le figure e collectible firmate Bandai, Banpresto e Funko Pop, insieme a una gamma di merchandising inedito di Toei Animation disponibile solo in questo pop-up.

Tra le esclusive più attese spiccano le speciali figure da collezione dedicate a Luffy, Marshall D. Teach e alla saga Egghead, accanto a una serie di capsule collection ispirate a Elbaph con accessori, apparel e articoli lifestyle. Un’offerta pensata per chi segue l’anime da anni ma anche per chi si avvicina ora al mondo di ONE PIECE, con proposte che uniscono oggetti da collezione e prodotti per l’uso quotidiano.

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La libreria Mondadori Duomo, già punto di riferimento per gli amanti del fumetto grazie all’area Just Comics, si conferma così uno spazio privilegiato per la cultura pop e per il mondo manga. Il pop-up store rimarrà aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare con calma ogni dettaglio dell’allestimento.

Photo opportunity, caccia al tesoro e appuntamenti per la community

Il calendario degli eventi punta a coinvolgere direttamente la community. Domenica 31 maggio è prevista una speciale photo opportunity con consegna di una fotografia istantanea personalizzata, in programma dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Un’occasione per portare a casa un ricordo dedicato all’universo di Luffy e compagni.

Sabato 6 giugno la festa si sposta in città con la Caccia al tesoro One Piece nelle principali librerie del network Mondadori Store a Milano: Mondadori Duomo, i Mondadori Bookstore di Corso Buenos Aires 48, Via Marghera 41 e Corso di Porta Romana 78/80. I partecipanti potranno vivere un’esperienza itinerante tra i diversi punti vendita e ricevere in omaggio una t-shirt esclusiva ispirata all’anime.

Con oltre mille episodi e una fanbase globale in costante crescita, ONE PIECE continua a unire generazioni diverse attraverso avventura, emozione e spirito di condivisione. Toei Animation Europe e Mondadori Store invitano il pubblico a vivere questa esperienza nel cuore pulsante di Milano fino all’8 giugno, con tutte le informazioni disponibili sui canali social di Mondadori Duomo e sul sito ufficiale dell’evento.

Per dettagli aggiornati sul programma e sulle attività, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Mondadori Store, che raccoglie orari, iniziative speciali e contenuti per i fan.

Foto: Ufficio Stampa