Su Comedy Central arriva la nona stagione di Comedy Central Presents: si parte venerdì 29 maggio con lo speciale di Yoko Yamada, tra identità, culture diverse e situazioni surreali.

Su Comedy Central, il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità, arriva in prima TV assoluta la nona stagione di Comedy Central Presents. Il nuovo ciclo di episodi si apre venerdì 29 maggio in prima serata con uno speciale dedicato alla stand up comedian Yoko Yamada, confermando la vocazione del format nel dare spazio ai talenti della comicità italiana contemporanea.

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La puntata d’esordio, Comedy Central Presents: Yoko Yamada Speciale, andrà in onda alle 21.00 su Comedy Central (canale 129 di SKY, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) e dal 31 maggio sarà disponibile anche su Paramount+, ampliando la fruizione dello show oltre il passaggio lineare.

Una nuova stagione tra identità e risate

Questa nona edizione di Comedy Central Presents propone 6 speciali inediti, registrati al Teatro Juvarra di Torino e programmati in prima serata da maggio a dicembre. Ogni appuntamento porta sul palco uno sguardo diverso sulla comicità, alternando stili, linguaggi e generazioni, con l’obiettivo di costruire un percorso continuativo di stand up italiana in TV.

Nel racconto Mary Poppins e i Doni della Morte, Yoko Yamada affronta le contraddizioni della propria identità, divisa tra culture differenti e aspettative spesso improbabili. Lavori lontani e passioni discutibili si intrecciano a una serie di situazioni surreali, in uno spettacolo dove ricordi d’infanzia e incontri bizzarri si mescolano a riflessioni su salute, fede e relazioni, mantenendo sempre il registro della comicità.

Un cast di comici e un appuntamento mensile

La nuova stagione non si esaurisce con la prima serata: nelle puntate successive saliranno sul palco Alice Mangione, Filippo Caccamo, Scintilla e Federica Camba, Federico Basso e Angelo Pisani. Ogni mese il pubblico potrà segnare in calendario un nuovo speciale, pensato per trasformare la serata in un appuntamento fisso con la stand up.

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La messa in onda su Comedy Central, affiancata dalla disponibilità su Paramount+, consolida il ruolo del brand come piattaforma di riferimento per la comicità televisiva, capace di unire palinsesto lineare e streaming on demand. L’hashtag #CCPresents accompagna il lancio della stagione, invitando il pubblico a seguire e commentare lo show anche online.

Gli spettatori possono infatti interagire con il programma attraverso i profili ufficiali di Comedy Central su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, prolungando l’esperienza oltre il tempo della diretta e contribuendo alla circolazione di clip, battute e momenti cult delle serate.

La raccolta pubblicitaria di Comedy Central e di tutti i canali Paramount in Italia è affidata a Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, che sostiene così un progetto televisivo dedicato alla comicità e alla valorizzazione dei comici italiani.

Foto: Ufficio Stampa