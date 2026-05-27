Il 24 e 25 luglio l’Idroscalo di Milano ospita il Water Lantern Festival: lanterne ecologiche sull’acqua, musica, food e un rituale collettivo di desideri e riflessione.

Quest’estate l’Idroscalo di Milano si prepara a trasformarsi in uno specchio di luce e desideri con il Water Lantern Festival, in programma il 24 e 25 luglio. L’evento, co-prodotto da Water Lantern Festival e Fever, porta alle porte di Milano un rituale collettivo che unisce contemplazione, musica e convivialità in un contesto naturale unico.

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Per due serate, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva all’aria aperta: centinaia di luci galleggianti accenderanno le acque dell’Idroscalo al tramonto, creando una scenografia suggestiva in cui ogni partecipante diventa parte integrante del paesaggio.

Un rituale di luce tra desideri, musica e comunità

Il cuore del Water Lantern Festival è il rituale: ogni partecipante riceve un kit con una lanterna ecologica e i materiali necessari per personalizzarla con un messaggio. Può essere un desiderio, una riflessione o un pensiero di gratitudine, affidato poi all’acqua in un momento condiviso di silenzio e raccoglimento. Il gesto, semplice ma simbolico, invita all’introspezione e genera un senso di appagamento collettivo.

Lungo le rive dell’Idroscalo, la dimensione meditativa si intreccia con quella conviviale: non mancheranno musica con DJ set, proposte gastronomiche curate da venditori locali e attività ricreative pensate per un pubblico di tutte le età. L’esperienza è progettata per favorire la connessione tra le persone, in un contesto che unisce natura, città e socialità senza impatto negativo sull’ambiente.

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«Portare un evento così suggestivo in una cornice come quella dell’Idroscalo di Milano è per noi un’opportunità straordinaria. – sottolinea Giulio Baldo, Project Manager Fever Originals Italy – Il Water Lantern Festival non è solo uno spettacolo visivo unico, ma un momento collettivo di grande intensità emotiva. Vedere la comunità milanese riunirsi per condividere desideri e pensieri, accompagnata dall’energia della musica, renderà queste due serate estive un’esperienza indimenticabile».

Info pratiche: date, accessi e biglietti

Il Water Lantern Festival è pensato per essere accessibile e inclusivo. L’appuntamento è all’Idroscalo Milano, in località Novegro-Tregarezzo, con ingressi consigliati da Porta Maggiore, accessibile a tutti, e dall’Ingresso Tribune, utilizzabile per accedere all’evento ma non adatto alle persone con disabilità a causa della rampa di scale presente.

L’ingresso è gratuito, mentre il biglietto per l’esperienza, acquistabile tramite il sito e l’app di Fever, include il kit per la lanterna ecologica e la possibilità di affidare all’acqua il proprio messaggio luminoso. Una formula che permette di avvicinarsi a una tradizione internazionale senza lasciare la città, condividendo con famiglia e amici un nuovo tipo di esperienza culturale.

Tra natura, riflessione e comunità, il Water Lantern Festival si candida così a diventare uno dei momenti più evocativi dell’estate milanese, offrendo al pubblico l’occasione di fermarsi, scrivere e lasciare andare i propri pensieri lungo la superficie dell’acqua.

Foto: Ufficio Stampa