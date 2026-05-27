Nuovi piloti, relazioni irrisolte e salvataggi estremi nel Nord del Canada: Lauren Lee Smith racconta il debutto di Riley nella quarta stagione di SkyMed.

Tra cieli gelidi, territori isolati e ambulanze aeree che attraversano il remoto Nord del Canada, la quarta stagione di SkyMed arriva su Paramount+ dal 21 maggio con nuovi personaggi pronti a destabilizzare gli equilibri della serie. Tra le novità più importanti c’è l’arrivo di Lauren Lee Smith, che interpreta il capitano Riley, pilota dal carattere forte e con un passato irrisolto con Wheezer.

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Girata tra Ontario e Manitoba, la nuova stagione continua a muoversi lontano dai codici classici del medical drama, preferendo ambientazioni estreme, salvataggi in condizioni proibitive e relazioni umane sempre più tese. Ed è proprio dentro questo scenario che Riley fa il suo ingresso.

Lauren Lee Smith: «Entrare in uno show già amato fa paura»

Per Lauren Lee Smith entrare in una serie già consolidata non è stato semplice. L’attrice racconta di aver percepito inizialmente una certa pressione all’idea di inserirsi in un cast che aveva già costruito forti dinamiche nel corso delle prime tre stagioni. «È sempre un po’ scoraggiante entrare in uno show ben consolidato che ha già avuto tre stagioni di successo. – spiega – Ma devo dire, anche se suona un po’ cliché, che tutti erano accoglienti e adorabili».

Photo Credit: Pief Weyman/Paramount+

L’attrice ricorda come il set si sia rivelato immediatamente familiare: «Avevo sentito tante belle cose sul cast e sulla crew prima di iniziare, quindi già mi sentivo un po’ a mio agio. E poi il mio primo giorno è stato fantastico, c’erano molte facce familiari dietro la macchina da presa».

Riley tra sicurezza e spavalderia

Fin dalla prima lettura del personaggio, Lauren Lee Smith è rimasta colpita soprattutto dall’atteggiamento di Riley. Una donna sicura di sé, quasi cinematografica nella sua presenza scenica. «Quando ho letto per la prima volta questo ruolo ero tipo: Oh, adoro la fiducia di questa donna, è così divertente», racconta. A convincerla definitivamente è stata anche l’estetica stessa del personaggio: «La sequenza di apertura per Riley che arriva uscendo dall’aereo nella sua uniforme con gli aviatori… voglio dire, andiamo! È così bello. Quale attrice non vorrebbe avere un momento del genere?».

Photo Credit: Pief Weyman/Paramount+

Ma interpretare Riley ha significato anche uscire completamente dalla propria comfort zone: «Sono una persona tranquilla e riservata, quindi la più grande sfida per me è stata trovare la voce di Riley ed essere in grado di fingere di avere quel tipo di fiducia e spavalderia».

Girare dentro un aereo: «Molto scomodo, ma divertente»

Uno degli aspetti più complessi della lavorazione è stato imparare a recitare dentro gli spazi strettissimi degli aerei utilizzati nella serie. Lauren Lee Smith racconta il primo approccio come un’esperienza quasi surreale: «La logistica della prima volta in cui devi fingere di volare era piuttosto surreale e non avevo davvero idea in cosa mi stessi cacciando».

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Tra cuffie, cockpit e set compressi, il lavoro si è rivelato molto tecnico: «Entrare nella configurazione del set sull’aereo è complicato, è uno spazio piccolo e stretto. Hai l’auricolare, senti gli altri attori attraverso le cuffie… è molto scomodo, ma è stato divertente». Dopo il primo giorno, però, qualcosa cambia: «Alla fine pensi: ok, ora credo di capire come funziona».

«Riley? Figa, calma e fiduciosa»

Alla domanda su come descrivere Riley in tre parole, lontano dalle definizioni ufficiali dei comunicati stampa, Lauren Lee Smith non ha avuto dubbi: «Figa, calma e fiduciosa». Tre parole che raccontano perfettamente l’energia del nuovo personaggio destinato a portare ulteriore caos dentro il mondo adrenalinico di SkyMed.