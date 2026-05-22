Il progetto di riapertura del Cortile dell’Agrippa al Museo archeologico nazionale di Venezia, firmato Barman Architects, conquista il Premio Nazionale Templum 2026 per l’equilibrio tra restauro e architettura contemporanea.

I Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, istituto autonomo del Ministero della cultura, annunciano il riconoscimento del Premio Nazionale Templum al progetto di riapertura del Cortile dell’Agrippa del Museo archeologico nazionale di Venezia. Il prestigioso premio, dedicato alle eccellenze dell’architettura italiana, è stato consegnato il 20 maggio durante una cerimonia ufficiale al Campidoglio, sottolineando il valore di un intervento che intreccia memoria storica e museografia contemporanea nel cuore di Venezia.

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Firmato dallo studio Barman Architects, fondato da Roberta Bartolone e Giulio Mangano, il progetto del Cortile dell’Agrippa viene premiato per la capacità di coniugare il rigore del restauro filologico con l’innovazione degli allestimenti. Riaperto ufficialmente al pubblico il 6 maggio 2025, il cortile corrisponde allo storico ingresso del museo in Piazzetta San Marco, voluto dal fondatore Carlo Anti tra il 1924 e il 1926. La riattivazione di questo accesso, accanto a quello dal Museo Correr, ha permesso di restituire il percorso di visita originario del museo.

Un dialogo tra restauro e architettura contemporanea

L’intervento ha riguardato il restauro dell’ingresso storico del Museo archeologico nazionale di Venezia, la riorganizzazione delle sculture distribuite nel cortile progettato e realizzato da Vincenzo Scamozzi e il riallestimento dello spazio dedicato all’accoglienza e alla biglietteria. Per rispondere alle esigenze di sicurezza e gestione dei flussi, il progetto introduce un nuovo elemento di filtro tra lo spazio pubblico di Piazza San Marco e gli ambienti interni museali.

Questo varco si configura come un inserimento architettonico contemporaneo, concepito per instaurare un dialogo tra linguaggi differenti e lontani nel tempo, rafforzandone la reciproca leggibilità. Al centro dell’intervento vi è l’introduzione di un elemento volumetrico reversibile, progettato nel pieno rispetto del contesto storico e dei principi della conservazione, a testimonianza di un approccio che guarda alla tutela senza rinunciare alla chiarezza funzionale e alla riconoscibilità del nuovo.

Il premio Templum colloca il progetto del Cortile dell’Agrippa tra i 20 interventi selezionati a livello nazionale, uno per ogni regione, che meglio rappresentano le esperienze italiane di architettura contemporanea, rigenerazione urbana, sostenibilità, valorizzazione del patrimonio storico e innovazione progettuale. Nella motivazione si sottolinea in particolare il ripristino dell’accesso originario alle Procuratie Nuove, la valorizzazione degli spazi rinascimentali scamozziani e l’inserimento di una bussola contemporanea reversibile, leggera e riconoscibile, come esempio virtuoso di restauro e museografia capaci di connettere memoria, accessibilità e nuova esperienza culturale.

Un sistema museale per raccontare Venezia e la sua laguna

Il restauro del Cortile dell’Agrippa si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio archeologico veneziano, che oggi trova una nuova sinergia all’interno dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna. Il sistema comprende il Museo di Palazzo Grimani, il Museo archeologico nazionale di Venezia, il Parco archeologico di Altino e il futuro Museo archeologico nazionale della laguna di Venezia, configurandosi come una rete capace di restituire una visione articolata della storia della città e del suo territorio.

L’integrazione di questi quattro musei mira infatti ad amplificare la proposta culturale della città, offrendo ai visitatori un percorso che unisce collezioni, architetture e paesaggi archeologici. In questo quadro, il riconoscimento del Premio Nazionale Templum al Cortile dell’Agrippa assume il valore di un tassello strategico: il nuovo ingresso, restaurato e ripensato, diventa non solo porta d’accesso al museo ma anche simbolo di una stagione di rinnovata attenzione verso il patrimonio, le sue forme di fruizione e il dialogo tra antico e contemporaneo.

Foto: Ufficio Stampa