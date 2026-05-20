Sabato 23 maggio 2026 la Sapienza Università di Roma partecipa alla Notte Europea dei Musei con Maggio Museale: aperture straordinarie, mostre, visite guidate e laboratori gratuiti per famiglie, bambini e studenti fino a mezzanotte.

Sabato 23 maggio 2026 la Notte Europea dei Musei torna a illuminare i luoghi della cultura in tutta Europa e coinvolge diverse città italiane, fra cui anche la Capitale. Tra i Musei Civici coinvolti ricordiamo i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Casal de’ Pazzi, Parco Archeologico del Celio e molti altri.

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Notte dei Musei al MACRO: un viaggio notturno tra arte contemporanea e letteratura

Anche il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma aderisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria notturna eccezionalmente prolungata. Sabato 23 maggio 2026, gli spazi di via Nizza rimarranno aperti al pubblico dalle ore 19:00 fino alle ore 02:00 del mattino (con l’ultimo ingresso consentito alle ore 01:00), offrendo alla cittadinanza un’occasione unica per vivere l’atmosfera del museo nelle ore più suggestive della notte.

Il momento centrale della serata sarà alle ore 21:00, con la partenza dal foyer di una visita guidata speciale della durata di 75 minuti. Il percorso guidato, nato per favorire la fruizione del patrimonio culturale in una dimensione accessibile, partecipativa e stimolante, accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’identità architettonica della struttura e offrirà un approfondimento mirato su quattro importanti esposizioni che attraversano linguaggi e prospettive differenti della contemporaneità:

Amelia Rosselli. Un canto nel suo spazio: Un focus dedicato alla straordinaria e complessa ricerca poetica e letteraria della scrittrice.

Un focus dedicato alla straordinaria e complessa ricerca poetica e letteraria della scrittrice. Uno, cinque, dodici. Ottant’anni del Premio Strega: Un affascinante viaggio documentario e visivo attraverso la storia del più celebre premio letterario italiano.

Un affascinante viaggio documentario e visivo attraverso la storia del più celebre premio letterario italiano. Hito Steyerl. Mechanical Kurds: Un’immersione nell’opera multimediale e visiva di una delle artiste contemporanee più influenti e critiche del nostro tempo.

Un’immersione nell’opera multimediale e visiva di una delle artiste contemporanee più influenti e critiche del nostro tempo. She Devil 14: Il quattordicesimo capitolo della celebre rassegna collettiva di videoarte che indaga il discorso e lo sguardo femminile.

Il quattordicesimo capitolo della celebre rassegna collettiva di videoarte che indaga il discorso e lo sguardo femminile.

Notte dei Musei a Palazzo Poli: tra cinema d’autore e il fascino della Città Eterna

Anche l’Istituto Centrale per la Grafica partecipa alla Notte Europea dei Musei. Sabato 23 maggio 2026, lo storico Palazzo Poli di Roma accoglierà i visitatori per un’apertura straordinaria serale dalle ore 19:30 alle ore 23:30 (con ultimo ingresso consentito alle 22:30). Per l’occasione, l’accesso all’istituto e a tutte le iniziative speciali in programma sarà completamente gratuito, con prenotazione consigliata tramite l’app o il portale web dei Musei Italiani.

Il dietro le quinte dell’arte contemporanea con il regista Ferdinando Vicentini Orgnani

Il programma della serata prevede un importante appuntamento culturale alle ore 20:00 con la proiezione del film “CATARTIS. Conservare il futuro – Uno sguardo sull’Arte contemporanea”. La proiezione sarà arricchita da un incontro e dibattito aperto con il regista Ferdinando Vicentini Orgnani, che ha documentato oltre vent’anni di dialoghi e incontri ravvicinati con i massimi esponenti della scena artistica internazionale, come Michelangelo Pistoletto, Joseph Kosuth, Carla Accardi e Renato Mambor. L’ingresso in sala sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Maarten van Heemskerck e l’affaccio esclusivo sulla Fontana di Trevi

Durante l’intero arco dell’apertura serale, il pubblico avrà l’opportunità di visitare la mostra temporanea “Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma. Percorsi visivi della Città Eterna”. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva e indimenticabile sarà la possibilità di accedere alla prestigiosa Sala Dante, dalla quale si potrà godere di un esclusivo e spettacolare affaccio notturno direttamente sopra la Fontana di Trevi.

Dove: Istituto Centrale per la Grafica, Palazzo Poli, Via Poli 54, Roma

Istituto Centrale per la Grafica, Palazzo Poli, Via Poli 54, Roma Orari: Sabato 23 maggio 2026, dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso 22:30)

Sabato 23 maggio 2026, dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso 22:30) Costo: Ingresso libero e gratuito

Ingresso libero e gratuito Info e prenotazioni: www.istitutocentraleperlagrafica.cultura.gov.it (biglietti disponibili anche su App Musei Italiani)

XNL Piacenza: un’immersione multisensoriale tra le “nuvole” con gelato solidale

Anche lo spazio XNL Piacenza partecipa alla Notte Europea dei Musei. Sabato 23 maggio 2026, il centro d’arte contemporanea della Fondazione di Piacenza e Vigevano propone un’apertura straordinaria notturna dalle ore 20:00 alle 24:00 (con ultimo ingresso consentito alle 23:30). Per l’occasione, il pubblico potrà accedere alla grande mostra collettiva “Oltre le Nuvole / Beyond the Clouds” usufruendo di uno speciale biglietto d’ingresso al costo ridotto di 2 euro, mentre per tutti i minori di 14 anni l’accesso sarà completamente gratuito.

L’appuntamento offre un’esperienza di visita eccezionale e interattiva: i curatori della mostra Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti saranno infatti presenti in sala per tutta la serata, a disposizione dei visitatori per illustrare le opere e dialogare con il pubblico. Il percorso espositivo promette un viaggio multisensoriale intorno alla dimensione visiva e simbolica della nuvola, accostando dipinti, sculture e installazioni site-specific : si spazia dai capolavori storici di maestri come Piero Manzoni e Mario Schifano fino all’avvolgente e interattiva Smoking bench di Jeppe Hein, intervallati da installazioni sonore e voci teatrali che trasformano le nuvole in elementi da guardare, toccare, ascoltare e abitare.

A rendere ancora più memorabile l’iniziativa, la visita si conclude con un omaggio originale e inclusivo: mostrando il proprio biglietto d’ingresso presso la vicina pasticceria sociale 180 Store (situata a pochi passi dal centro, in via San Siro 22), ogni partecipante riceverà gratuitamente una coppetta di gelato al “gusto nuvola”. Questa collaborazione permette non solo di prolungare l’incanto della mostra attraverso il gusto, ma anche di sostenere una realtà locale attivamente impegnata nel campo dell’imprenditorialità inclusiva.

Dove: XNL Piacenza, Via Santa Franca 36, Piacenza

XNL Piacenza, Via Santa Franca 36, Piacenza Orari: Sabato 23 maggio 2026, dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso 23:30)

Sabato 23 maggio 2026, dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso 23:30) Costo: Biglietto speciale a 2€ / Gratuito per gli under 14

Biglietto speciale a 2€ / Gratuito per gli under 14 Info e contatti: +39 054 626493 | press@xnlpiacenza.it

Reggia di Caserta: il 23 maggio una giornata straordinaria

Sabato 23 maggio, la Reggia di Caserta invita il pubblico a vivere un’esperienza straordinaria alla scoperta dell’identità svelata del proprio patrimonio. Il Museo del Ministero della Cultura propone un ricco programma che si estende dal pomeriggio alla notte, tra memorie dimenticate, depositi che aprono le porte per la prima volta e l’attesa Notte Europea dei Musei.

Il pomeriggio: lo svelamento della Ninfa delle Acque e l’apertura dei depositi

La giornata prende il via alle ore 16:00 nel Bosco Vecchio del Parco Reale dove, dopo circa trent’anni, viene finalmente svelata e riposizionata la Ninfa delle Acque. La preziosa lastra di marmo del 1496 (scolpita tre secoli prima della costruzione della Reggia) torna alla collettività grazie al restauro dello staff dell’Istituto e al contributo dell’associazione Amici della Reggia.

Dalle 17:30 alle 22:30, l’esplorazione prosegue nel Primo Cortile con l’apertura straordinaria del deposito dei dipinti e delle cornici. I visitatori, accompagnati dal personale del Museo, potranno scoprire il “dietro le quinte” della tutela ammirando un patrimonio nascosto di 526 opere, molte delle quali inedite. L’accesso a queste due iniziative pomeridiane è incluso nel biglietto ordinario o abbonamento.

La Notte dei Musei a 1 euro: riaprono le Sale Farnesiane

Dalle 19:30 la manifestazione si unisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura serale straordinaria al costo simbolico di 1 euro (biglietti disponibili su TicketOne o in biglietteria a Piazza Carlo di Borbone).

Alle 20:00, negli Appartamenti Reali, riaprono al pubblico le rinnovate Sale Farnesiane con l’esposizione del monumentale dipinto restaurato “La partenza di Elisabetta Farnese da Parma dopo le nozze”, opera dello Spolverini. Per l’occasione, la Sala degli Incontri d’Arte ospiterà la conversazione “Elisabetta Farnese, matrona d’Europa” con il Professor Giulio Sodano.

Danza, musica settecentesca e l’apertura del Teatro di Corte

Dalle 20:30 alle 22:00, la Sala di Alessandro e la Sala delle Guardie del Corpo prenderanno vita grazie alle performance artistiche curate da Progetto Sonora e ARB Dance. Le musiche settecentesche del Sonora Wind Trio dialogheranno con le coreografie site-specific di Annamaria Di Maio, ricreando le suggestive atmosfere della corte borbonica.

A coronare la serata, dalle 19:30 alle 23:00, sarà possibile accedere eccezionalmente al magnifico Teatro di Corte, visitabile in piccoli gruppi per garantirne la massima tutela.

Maggio Museale alla Sapienza

Partecipa alla Notte Europea dei Musei anche la Città universitaria della Sapienza Università di Roma. Il Polo Museale – Sapienza Cultura lancia infatti nello stesso periodo la nona edizione di Maggio Museale, un’intera giornata dedicata ad arte, scienza e innovazione con un ricco calendario di attività gratuite per famiglie, bambini e studenti.

Il programma prende il via alle ore 15.00 e si intreccia con l’apertura serale straordinaria prevista dalla Notte dei Musei, che parte alle ore 20.00 e prosegue fino alle ore 24.00. L’avvio della fascia serale sarà segnato dal concerto dell’Ensemble MuSa Blues, diretto dal M° Stefano Ciuffi, nella Sala Odeion del Museo di Arte Classica, mentre in tutti gli spazi del Polo Museale si alterneranno mostre, seminari, visite guidate e laboratori ludico-didattici.

Musei, laboratori e mostre da non perdere

La nuova configurazione del Polo Museale – Sapienza Cultura riunisce per la prima volta in un’unica struttura 17 musei, insieme a orto botanico, teatro, musica e cinema, offrendo un percorso trasversale dall’archeologia alle scienze naturali, dalla medicina all’arte contemporanea. Ogni istituto propone un proprio palinsesto, pensato per coinvolgere pubblici diversi e rendere accessibile il patrimonio dell’Ateneo.

Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche sarà aperto dalle 15.00 alle 24.00, con visite guidate serali e l’inaugurazione della mostra Etruscan Blue, Etruscan Gold, dedicata al blu egizio e all’oro nei santuari etruschi. In programma anche laboratori per bambini come Puzzle etrusco: caccia al mistero del museo e Indecifrabile? Scriviamo in etrusco, un seminario di approfondimento e il concerto Avanguardia Etrusca, che unisce narrazione archeologica e sperimentazione vocale.

Gli spazi scientifici

Tra gli spazi scientifici, il Museo della Geografia (aperto 15.30 – 24.00) propone la mostra Geografie Sonore e due laboratori per bambini, Che noia questo museo! … O forse no? e Il mondo in una pagina, per avvicinare i più piccoli alla cartografia. Il Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” (aperto 18.00 – 23.00) invita a risalire l’albero evolutivo con il laboratorio Incontra l’antenato, mentre il MUST – Museo di Scienze della Terra (aperto 18.00 – 24.00) trasforma la Sala Ponzi in un grande cantiere della preistoria con Il mestiere del paleontologo, Preistopuzzle, Officina dei dinosauri, Geoscienze, che sorpresa! e Geogame: sei pronto a rischiare?.

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Il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea – MLAC (aperto 15.00 – 24.00) presenta la mostra Alì Assaf. Opere 1973-2011, prima antologica italiana dedicata all’artista iracheno, con visita guidata insieme alla curatrice Arianna Desideri e una performance serale dell’artista. Per i bambini è previsto il laboratorio Finestre di carta, ispirato all’opera Finestre di stoffa. Il Museo di Arte Classica, aperto 15.00 – 24.00, propone la mostra tematica La calma assente. Pace e guerra nella Grecia antica, laboratori su restauro simulato, scrittura greca e caccia ai dettagli, oltre alla presentazione dell’app StoneTales e all’evento teatrale Le Troiane, gratuito su prenotazione.

Dalla medicina all’intelligenza artificiale: i poli scientifici

Il Museo di Storia della Medicina (aperto 17.00 – 24.00) intreccia storia, tecnologia e machine learning con la mostra Algoritmi in corsia. Dal bisturi al machine learning, che include installazioni come Corpi virtuali per cambiamenti reali e l’exhibit Prova Minerva!, dedicato al modello linguistico Minerva sviluppato dai gruppi SapienzaNLP e Babelscape. Non mancano il laboratorio per bambini Viaggio nel tempo e nella scienza con la scienziata Paoletta Paoletti e il seminario Dare voce alla cura: l’intelligenza artificiale e il linguaggio della medicina.

Il Museo di Fisica, distribuito tra edificio Marconi (aperto 15.00 – 24.00) ed edificio Fermi (aperto 17.00 – 24.00), partecipa con la mostra Sentieri di pace, un laboratorio interattivo A caccia di onde gravitazionali con Virgo e il seminario delle 18.00 La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multimessaggera, tenuto da Pia Astone dell’INFN. Il Museo di Chimica “Primo Levi” propone invece visite guidate (ore 16.00 – 19.00 – 21.00) e il seminario L’attività scientifica di Cannizzaro a Roma. Due esempi in ambiti diversi.

Museo di Zoologia, l’Erbario e gli altri

Tra gli altri appuntamenti, il Museo di Zoologia (aperto 15.00 – 24.00) con la mostra I segreti della biodiversità nascosta, laboratori come Riconosciamo i canti degli uccelli e Animali in traccia e seminari sul ruolo delle api predatrici e sugli effetti del cambiamento climatico. Il Museo Erbario (aperto 15.00 – 24.00) offre la mostra Meraviglie Botaniche e una sequenza di laboratori senza prenotazione, dalle Piante di Harry Potter a Il bosco al microscopio, fino a I tesori del Museo Erbario alle 22.30.

Completano il palinsesto il Museo delle Origini, il Museo di Merceologia, il Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, il Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi”, il Museo di Anatomia Patologica, il Museo di Idraulica, il Laboratorio Eurotales – Museo delle Voci d’Europa e il Centro SIEH – Sapienza Innovation and Entrepreneurship Hub, che con Il Fablab delle meraviglie! introduce i più giovani alla fabbricazione digitale tra stampanti 3D, materiali innovativi e applicazioni di intelligenza artificiale.

La Notte Europea dei Musei, promossa a livello internazionale dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, e in Italia dal Ministero della Cultura, si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire il patrimonio e l’identità culturale europea anche attraverso il campus della Sapienza.

Per informazioni aggiornate su orari, prenotazioni e singoli eventi è possibile consultare il sito del Polo Museale – Sapienza Cultura.

Notte dei Musei alla Rocca Albornoz di Spoleto: tra delitti in costume e il mito di Lucrezia Borgia

Se per la Notte dei Musei cercate un’esperienza insolita capace di unire il brivido dell’indagine alla grande storia del Rinascimento, la Rocca Albornoz di Spoleto (Perugia) è la meta ideale. La maestosa fortezza umbra si trasforma per una notte in un palcoscenico a cielo aperto, proponendo due appuntamenti imperdibili che accendono i riflettori sul mistero e sulle grandi figure del passato.

Il Giallo Interattivo: un delitto tra le mura della Rocca

L’alba nella campagna di Spoleto si tinge di giallo: il ritrovamento di un corpo sconvolge gli abitanti del villaggio, lasciando dietro di sé un mistero che nessuno sa spiegare. Per risolvere l’enigma, il capo villaggio chiama a raccolta i visitatori. La Rocca Albornoz diventa così la scenografia di una vera e propria cena con delitto (gioco-spettacolo interattivo). I partecipanti dovranno trasformarsi in investigatori, addentrandosi tra le sale storiche della fortezza per analizzare indizi, interrogare i sospetti e ricostruire la verità.

Modalità: Si può partecipare da soli o in squadra. I posti sono limitati.

Si può partecipare da soli o in squadra. I posti sono limitati. Costo: 15€ a persona. Prenotazione obbligatoria .

15€ a persona. . Info e prenotazioni: 392 5245864 / 329 5758765 (anche WhatsApp) | info@roompicapo.it

Lucrezia Borgia: visita guidata notturna al chiaro di luna

Per chi preferisce il fascino della narrazione storica, alle ore 21:30 prende il via la visita guidata tematica “Lucrezia Borgia: luci e ombre di una donna del Rinascimento”. Figlia di Papa Alessandro VI e un tempo governatrice proprio di Spoleto, Lucrezia è una delle figure più controverse della storia italiana, sospesa tra una spietata propaganda politica e la realtà di una donna colta, intelligente e mecenate. Passeggiare per la Rocca al chiaro di luna permetterà di sfatare i miti della sua “leggenda nera”, scoprendo i retroscena di un’epoca dominata da intrighi di potere.

Costo: 5€ (previo acquisto del biglietto d’ingresso speciale a 1 euro previsto per la Notte dei Musei, o tramite Spoleto Card).

5€ (previo acquisto del biglietto d’ingresso speciale a previsto per la Notte dei Musei, o tramite Spoleto Card). Info e prenotazioni: 0743.46434 | spoletorocca@gmail.com

Faenza: Notte dei Musei a Palazzo Milzetti, dove la danza contemporanea incontra la realtà virtuale

In occasione della Notte dei Musei, Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna (Faenza) propone un’apertura serale straordinaria dalle 19:00 alle 23:00, con un biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’evento clou della serata sarà l’inaugurazione del primo VR Corner di “DANSITE”, un progetto innovativo ideato e curato dal Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto volto a valorizzare il patrimonio artistico regionale attraverso la tecnologia e la digitalizzazione.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno vivere un’esperienza totalmente immersiva : indossando i visori VR messi a disposizione nell’aula didattica, sarà possibile entrare letteralmente all’interno di “Frequenza”, un passo a due onirico e surreale ideato dalla coreografa serba Dunja Jocić e interpretato dai danzatori Alessia Giacomelli e Kiran Gezels. Il montaggio in realtà virtuale, realizzato da Impersive, fonde i potenti movimenti dei performer con le preziose architetture e le sale affrescate di Felice Giani , creando un dialogo inedito tra il rigore neoclassico e i linguaggi contemporanei.

Alle ore 21:00 si terrà la presentazione ufficiale di lancio dell’intero progetto , che vedrà gli interventi di Luigi Gallo (Direttore dei Musei Nazionali di Bologna) ed Elena Rossoni (Direttrice di Palazzo Milzetti). Palazzo Milzetti si unisce così a un circuito culturale d’eccellenza che unisce siti iconici come il Palazzo dei Diamanti di Ferrara e la Reggia di Colorno, offrendo un nuovo modello di fruizione museale capace di coniugare tutela, storia e innovazione tecnologica.

Dove: Palazzo Milzetti, Via Tonducci 15, Faenza (RA)

Palazzo Milzetti, Via Tonducci 15, Faenza (RA) Orari: Dalle 19:00 alle 23:00 (Presentazione alle ore 21:00)

Dalle 19:00 alle 23:00 (Presentazione alle ore 21:00) Costo: Ingresso speciale a 1€

Ingresso speciale a 1€ Info: +39 054 626493 | mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Notte dei Musei al Castello Malatestiano di Longiano: tra incisioni d’autore e osservazione delle stelle

In occasione della Notte Europea dei Musei, la Fondazione Tito Balestra apre straordinariamente le porte del suggestivo Castello Malatestiano di Longiano (Forlì-Cesena) per una serata speciale che unisce l’arte del Novecento ai misteri dell’universo. Sabato 23 maggio 2026, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera notturna unica, beneficiando di un biglietto d’ingresso speciale a 3 euro per visitare le mostre e le collezioni della fortezza.

Il segno inciso di Franco Fanelli e i capolavori del Novecento

Durante l’evento sarà possibile ammirare la straordinaria esposizione temporanea dedicata alle incisioni di Franco Fanelli, un percorso affascinante che si snoda tra visioni poetiche, raffinati giochi di luce e paesaggi interiori di rara eleganza tecnica. Accanto alla mostra temporanea, il pubblico potrà riscoprire la prestigiosa collezione permanente del Museo d’Arte Tito Balestra, che custodisce le opere di alcuni dei più importanti e celebri protagonisti dell’arte del Novecento italiano ed europeo.

“Il cielo primaverile sopra Longiano”: l’astronomia in terrazza

Dalle ore 21:00 alle 23:00, la terrazza del Castello si trasformerà in un osservatorio astronomico a cielo aperto per l’iniziativa a ingresso libero “Il cielo primaverile sopra Longiano”. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Cesenati, l’Associazione StarDust e l’Associazione Astronomica del Rubicone, grandi e piccoli saranno guidati da esperti alla scoperta della Luna, di Giove e degli oggetti più affascinanti del cielo profondo.

Il percorso divulgativo sarà arricchito da esperienze tematiche uniche:

Smart Telescope: Una postazione tecnologica di ultima generazione a cura di VR Creative per scrutare la volta celeste.

Una postazione tecnologica di ultima generazione a cura di VR Creative per scrutare la volta celeste. Frammenti dallo Spazio: Un’esposizione di veri meteoriti, regolite lunare e osservazioni al microscopio curata da Turisti nel Cosmo.

Un’esposizione di veri meteoriti, regolite lunare e osservazioni al microscopio curata da Turisti nel Cosmo. Mitologia antica: Una coinvolgente lettura del cielo e delle costellazioni a cura di GaliLei, per perdersi tra scienza e racconti tradizionali.

Una coinvolgente lettura del cielo e delle costellazioni a cura di GaliLei, per perdersi tra scienza e racconti tradizionali. Dove: Castello Malatestiano, Longiano (FC)

Castello Malatestiano, Longiano (FC) Orari: Sabato 23 maggio 2026; osservazione astronomica dalle 21:00 alle 23:00

Sabato 23 maggio 2026; osservazione astronomica dalle 21:00 alle 23:00 Costo: Osservazione astronomica gratuita; ingresso speciale al Museo e alle mostre a 3€

Foto: Ufficio Stampa