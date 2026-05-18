Un trekking culturale di 6 chilometri alla Reggia di Caserta: tra Bosco Vecchio, Via d’Acqua e Giardino Inglese, per scoprire il paesaggio monumentale progettato da Luigi Vanvitelli.

Unire il piacere del cammino alla scoperta di uno dei complessi monumentali più celebri d’Italia: è la proposta di Sulle Orme dei Borbone – Trekking nel Parco Reale, iniziativa promossa dal Museo Reggia di Caserta e organizzata da Opera Laboratori. L’appuntamento è per sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30, con partenza dal Parco Reale per un percorso che intreccia natura, storia e architettura.

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Il trekking è pensato per chi ama esplorare camminando e desidera conoscere più da vicino il paesaggio monumentale progettato nel Settecento da Luigi Vanvitelli. Lungo un itinerario ad anello, il Parco si rivela come una grande scenografia all’aperto, dove ogni elemento naturale dialoga con fontane, vasche e architetture simboliche legate alla dinastia borbonica.

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Un itinerario di 6 chilometri tra Bosco Vecchio, Via d’Acqua e Giardino Inglese

Il percorso si sviluppa per circa 6 chilometri, con una durata stimata di 3 ore e un livello di difficoltà medio, per un massimo di 20 partecipanti. Il cammino prende avvio dal Bosco Vecchio, l’area più ombreggiata e naturale del Parco, dove il contesto boschivo introduce subito a un rapporto più diretto con l’ambiente.

Dalla zona del Bosco il gruppo raggiungerà la Peschiera e la Castelluccia, per poi proseguire verso la Fontana Margherita e il Ponte di Ercole. Da qui l’itinerario si innesta sulla monumentale Via d’Acqua, l’asse scenografico che collega le grandi fontane del Parco fino alla Grande Cascata, cuore spettacolare del progetto idraulico vanvitelliano.

La parte finale dell’esperienza è dedicata al Giardino Inglese, dove il paesaggio si fa più mosso e romantico tra laghetti, rovine evocative e piante esotiche. Qui il trekking assume i tratti di una passeggiata immersiva, che invita a osservare come la natura sia stata modellata per creare prospettive inattese e atmosfere quasi teatrali.

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Un trekking culturale tra miti, simboli e paesaggio UNESCO

Oltre all’aspetto escursionistico, Sulle Orme dei Borbone – Trekking nel Parco Reale nasce come esperienza culturale guidata. I partecipanti saranno accompagnati nella lettura del progetto architettonico e simbolico di Vanvitelli, imparando a riconoscere i miti rappresentati nelle fontane e il continuo dialogo tra natura e artificio che caratterizza il Parco Reale.

Particolare attenzione sarà dedicata al confronto tra il giardino formale all’italiana e il modello romantico del Giardino Inglese, due visioni diverse del rapporto tra ordine, paesaggio e immaginario. L’iniziativa contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio UNESCO della Reggia di Caserta, promuovendo una fruizione consapevole degli spazi storici e del territorio.

Informazioni pratiche per partecipare al trekking

La partenza è fissata per sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30. Il percorso ha una durata di circa 3 ore per un totale di circa 6 km, con difficoltà media. Il costo è di 20 euro a persona, escluso il biglietto di ingresso alla Reggia, necessario per accedere al Parco Reale.

Per affrontare al meglio il trekking sono consigliate scarpe da trekking o calzature comode, insieme a acqua, protezione solare e spray antizanzare; utili anche berretto e occhiali da sole. La prenotazione è obbligatoria e le informazioni sono disponibili via mail all’indirizzo indicato dall’organizzazione.

Foto: Ufficio Stampa