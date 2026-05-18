Il 19 maggio 2026 il Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia ospita lo storico dell’arte Pierre Rosenberg in dialogo con Bruno Racine, per presentare il nuovo catalogo ragionato dedicato a Nicolas Poussin.

Lo storico dell’arte e saggista francese Pierre Rosenberg sarà protagonista di un incontro al Teatrino di Palazzo Grassi martedì 19 maggio 2026, alle ore 18.00, nel cuore di Venezia. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, rientra nel ciclo di incontri Alliance Française de Venise au Palazzo Grassi, dedicato alle relazioni culturali tra Francia e Italia.

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Il dialogo vedrà Rosenberg confrontarsi con Bruno Racine, direttore e amministratore delegato di Palazzo Grassi – Punta della Dogana, in un incontro in lingua francese con traduzione simultanea in italiano. Un’occasione per il pubblico di approfondire temi storici e artistici legati al Seicento francese e, in particolare, alla figura di Nicolas Poussin.

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Un nuovo catalogo ragionato su Nicolas Poussin

Il ciclo Alliance Française de Venise au Palazzo Grassi, realizzato in collaborazione con l’Alliance Française de Venise e nato da un’idea di Pierre Rosenberg, si concentra sulle relazioni culturali tra i due Paesi, con particolare attenzione all’ambito letterario e artistico. Ogni appuntamento porta sul palco figure di primo piano della scena culturale francese e internazionale in dialogo con Bruno Racine, per esplorare i molteplici aspetti di un lungo rapporto condiviso.

In questo nuovo incontro, Pierre Rosenberg, presidente onorario dell’Alliance Française de Venise, membro dell’Académie française ed ex direttore del Musée du Louvre, presenta il volume Nicolas Poussin. Catalogue raisonné de l’œuvre peint (Flammarion, 2026). Studioso tra i più autorevoli della pittura francese del Seicento, Rosenberg dedica a Poussin un monumentale catalogo ragionato che offre un contributo fondamentale agli studi sull’artista e alla storia dell’arte europea.

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Informazioni pratiche e mostre in corso

L’incontro si svolgerà al Teatrino di Palazzo Grassi con ingresso libero fino a esaurimento posti. Le porte aprono 20 minuti prima dell’inizio dell’evento, con accesso prioritario per i Members Pinault Collection 30 minuti prima dell’orario di inizio. L’iniziativa si inserisce nella stagione culturale promossa dalla Pinault Collection, il cui calendario completo è consultabile online sulla pagina “Programma” del sito della Pinault Collection – Palazzo Grassi.

In parallelo agli incontri, la Pinault Collection propone a Punta della Dogana una grande mostra dedicata all’artista nordamericana Lorna Simpson, che presenta per la prima volta in Europa un’ampia panoramica del suo lavoro pittorico degli ultimi dieci anni. Sempre a Punta della Dogana, l’artista brasiliano Paulo Nazareth invita i visitatori a seguirlo nei suoi viaggi, in una performance continua che mette in luce come cartografia coloniale e razzismo sistemico abbiano plasmato i paesaggi della modernità.

A Palazzo Grassi, la Pinault Collection riunisce invece un eccezionale insieme di opere del pittore Michael Armitage, realizzate negli ultimi dieci anni, accanto a una selezione di lavori dell’artista indiano Amar Kanwar, tra cui la sua più recente grande installazione The Peacock’s Graveyard (2023). Un contesto espositivo che arricchisce l’esperienza dei visitatori che parteciperanno anche all’incontro con Pierre Rosenberg.

Foto: Ufficio Stampa