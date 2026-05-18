La Galleria Borghese avvia uno studio preliminare e un concorso internazionale di idee per ripensare accessibilità, accoglienza e fruizione del museo, nel pieno rispetto della storia e del paesaggio di Villa Borghese.

Galleria Borghese apre una nuova fase di riflessione sul futuro dell’accoglienza, dell’accessibilità e della fruizione del museo, ponendo al centro il rapporto tra la Palazzina Borghese, i giardini e il parco storico di Villa Borghese a Roma. A partire dal comunicato diffuso il 18 maggio 2026, l’istituzione annuncia un percorso di studio che guarda alle esigenze del museo contemporaneo senza mettere in discussione l’identità storica, architettonica, artistica e paesaggistica del complesso.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Da anni il museo porta avanti un articolato programma di tutela, conservazione e valorizzazione, affiancato da interventi per l’accessibilità fisica e cognitiva, la digitalizzazione del patrimonio e la manutenzione degli spazi storici e dei giardini. L’obiettivo è ampliare le possibilità di conoscenza e fruizione pubblica delle collezioni, migliorando al tempo stesso le condizioni conservative e la qualità dell’esperienza di visita.

Un concorso internazionale di idee per accessibilità e accoglienza

In questo quadro si colloca l’avvio di uno studio preliminare sulle esigenze future del museo, che passerà anche attraverso la promozione di un concorso internazionale di idee, reso possibile dalla sponsorizzazione tecnica di Proger Spa. Allo stato attuale non esiste alcun progetto definito né ipotesi approvata di intervento: l’iniziativa riguarda esclusivamente l’apertura di una fase di approfondimento e confronto, che coinvolgerà competenze scientifiche, architettoniche, paesaggistiche e tecnico-istituzionali insieme agli organismi preposti alla tutela di Villa Borghese.

Il concorso si svolgerà con procedure di selezione trasparenti e in forma anonima, con il coinvolgimento di competenze indipendenti e in costante dialogo con gli enti di tutela. La Conferenza dei Servizi, attivata ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/90, consentirà a tutte le istituzioni e agli enti competenti di esprimere valutazioni, pareri e verifiche nell’ambito delle rispettive funzioni di tutela, pianificazione e salvaguardia del complesso monumentale e paesaggistico di Villa Borghese.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

La documentazione di riferimento ricostruisce l’iter recente: dall’avviso pubblico del 18 novembre 2025 per la sponsorizzazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di un nuovo edificio in uno spazio contermine al museo, all’accettazione della proposta di Proger S.p.A. del 7 gennaio 2026, fino alla Memoria n. 24 del 5 maggio 2026 con cui Roma Capitale riconosce la rilevanza istituzionale e il pubblico interesse dell’iniziativa, nel rispetto dell’integrità storica, artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica del sistema di Villa Borghese.

Tra tutela, inclusione e qualità dell’esperienza

La riflessione nasce dalla consapevolezza che i musei contemporanei sono chiamati a confrontarsi con nuove esigenze di accessibilità, inclusione, sicurezza, sostenibilità ambientale e qualità dell’esperienza, senza smarrire il legame con la propria storia e il contesto che li ha generati. Non si tratta di incrementare in modo indiscriminato i flussi turistici, ma di garantire una fruizione consapevole, accessibile e rispettosa di uno dei luoghi più delicati e significativi del patrimonio culturale nazionale e internazionale.

La direttrice Francesca Cappelletti ricorda come la Galleria Borghese, divenuta museo statale nel 1902, nasca già nel Seicento come luogo destinato a ospitare opere d’arte in dialogo con giardini e paesaggio, in una armonia tra architettura diffusa e natura che ancora oggi ne definisce l’unicità. Nessuno, sottolinea, intende turbare questo contesto: l’obiettivo è esplorare con cautela e sensibilità la possibilità di rendere il patrimonio ancora più accessibile e comprensibile, permettendo visite più estese, con minori limiti di tempo, di spazi e di opere da guardare.

Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del patrimonio culturale, ribadisce che ogni riflessione sul futuro del complesso dovrà svilupparsi nel quadro di una rigorosa tutela storica, artistica e paesaggistica, mentre Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, sottolinea come un concorso per migliorare accessibilità e fruizione debba fornire a Roma Capitale e alle istituzioni responsabili nuovi strumenti e proposte utili all’interesse pubblico e dei cittadini.

Galleria Borghese si impegna a condividere pubblicamente gli sviluppi di questo percorso di studio e approfondimento, nel segno della massima trasparenza e del dialogo con istituzioni, comunità scientifica, realtà impegnate nella tutela del patrimonio e cittadinanza. Una scelta in continuità con il lavoro di ricerca, digitalizzazione e mediazione culturale promosso negli ultimi anni, che guarda al museo come spazio pubblico di conoscenza, ricerca e relazione aperto a pubblici sempre più diversi.

Foto: Luciano Romano – Galleria Borghese