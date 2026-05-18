Dal 30 maggio all’11 ottobre 2026 il Teatro Ristori di Verona ospita “Frida Kahlo | A Revolutionary Life”, opera immersiva firmata da Siccardi, Longobardi e Guidotti tra musica, immagini e narrazione.

Un viaggio immersivo in tredici tappe per entrare nel cosmo creativo di Frida Kahlo: dal 30 maggio all’11 ottobre 2026 il Teatro Ristori di Verona ospita “Frida Kahlo | A Revolutionary Life”, opera totale firmata da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti. Un’esperienza che unisce musica, immagini e parola per raccontare l’artista messicana divenuta icona pop del contemporaneo.

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Prodotto da CREA srl Impresa Sociale, società strumentale di Fondazione Cariverona, il progetto conclude idealmente la trilogia immersiva che Siccardi e Longobardi hanno dedicato agli artisti che più hanno segnato il sentire del Novecento: Van Gogh, Klimt e Frida Kahlo. Il pubblico è accompagnato in una dimensione onirica dove folklore, emotività e politica si intrecciano, restituendo la potenza di un immaginario che tiene insieme realismo magico, misticismo e arte popolare.

Un poema visivo tra sogno, corpo e rivoluzione

L’opera è concepita come un affresco visivo che ricorda la forza narrativa dei murales di Diego Rivera, riferimento fondamentale nella vita e nell’arte di Kahlo. Le immagini, realizzate con tecniche miste che spaziano dal disegno a mano all’uso dell’intelligenza artificiale, costruiscono un poema visivo che non segue un ordine cronologico, ma una trama di simboli e suggestioni capaci di illuminarsi a vicenda.

La narrazione attraversa ogni passaggio dell’esistenza di Kahlo, segnata dal dolore fisico e da una passione ardente per la poesia, la politica e l’amore. Come ricordava il poeta e pittore José Moreno Villa, è impossibile separare la vita e l’opera di Frida: i suoi dipinti sono la sua biografia. Lo spettacolo traduce questa idea in una sequenza di quadri immersivi che fanno del corpo un linguaggio e del dolore una forma di immaginazione radicale.

Il percorso si apre con Viaggio nel mondo riflesso, ispirato alle parole di Frida sulla vita che apre sentieri imprevisti, per proseguire Attraverso la città e arrivare a L’incontro, il mondo di Diego. Si rivivono la fantasia infantile di Un respiro rivelatore, le radici precolombiane in Radici (le antiche civiltà) e il rito simbolico di Matrimonio (la vestizione della Dea), fino alla Rivoluzione e alla contraddittoria esperienza nordamericana di Los Estados Unidos.

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Lo sguardo accecante di Frida introduce la sezione Danza macabra (sogni e incubi), in cui sogno e tenebra si fondono in Una vita in scena. Il Sogno del cervo ferito (persi nel suo mondo) anticipa come un presagio l’episodio centrale della biografia dell’artista, che trova compimento in Frida vive (il tram): l’incidente che spezza il corpo ma libera un irresistibile slancio creativo, chiudendo e riaprendo idealmente questo anno lunare dedicato alla sua esistenza.

Musica, immagini e città: l’opera totale al Ristori

Elemento centrale di Frida Kahlo | A Revolutionary Life è la colonna sonora ideata da Luca Longobardi, che intreccia composizioni originali e brani celebri. Da Grazie alla vita di Violeta Parra nella versione di Gabriella Ferri all’Ave Maria interpretata da Mina, dalla rilettura di Stand by Me firmata Florence + the Machine a La vie en rose di Edith Piaf cantata dal vivo da Madonna, fino ai brani originali Mi Pais e Aura, la musica diventa voce plurale della forza, creatività e perseveranza di Frida.

Longobardi costruisce un doppio ritmo: uno energico e dirompente, che caratterizza la prima parte dello spettacolo, e uno più meditativo, quasi al rallentatore, dove ogni sensazione resta sospesa in una bolla sensoriale che sa di memoria celebrata. Per Massimiliano Siccardi, Frida è una performer ante litteram, tra le prime artiste a fare del proprio corpo un linguaggio e dell’amore il segno profondo di una rivoluzione culturale che attraversa i primi decenni del Novecento.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso CREA, che punta su linguaggi immersivi come leva strategica per il territorio, capace di parlare a pubblici ampi e internazionali. La programmazione estiva del Teatro Ristori, come sottolinea l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, valorizza un luogo prezioso appena fuori dalle rotte più battute dai visitatori, promuovendo una fruizione della città più lenta, consapevole e diffusa.

La mostra è visitabile dal 30 maggio all’11 ottobre 2026, dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.15) e dal venerdì alla domenica dalle 14.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.15). I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale e presso la biglietteria del Teatro Ristori.

Foto: Ufficio Stampa