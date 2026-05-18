Mostre, conferenze, visite guidate, performance musicali e passeggiate botaniche: la settimana dal 22 al 28 maggio 2026 a Torino con la Fondazione Torino Musei offre un fitto calendario di appuntamenti per scoprire arte, storia e natura da punti di vista inediti.

Una settimana densa di appuntamenti accompagna Torino dal 22 al 28 maggio 2026 grazie al calendario della Fondazione Torino Musei. Tra conferenze, visite guidate, passeggiate botaniche, attività per famiglie e performance musicali, i musei civici della città trasformano le proprie collezioni in occasioni di scoperta e dialogo con il presente.

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Dal MAO Museo d’Arte Orientale a Palazzo Madama e alla GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, ogni luogo propone un taglio diverso: dall’alta gioielleria ispirata all’Oriente alla musica elettronica giapponese, passando per l’arte astratta, i monumenti cittadini e il patrimonio verde urbano.

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Conferenze tra gioielli, Biennale e memoria dei monumenti

Giovedì 21 maggio alle ore 18 il MAO Museo d’Arte Orientale ospita la conferenza “IL SOGNO IN UNA PIETRA: SUGGESTIONI ESOTICHE NELL’ALTA GIOIELLERIA”, ultimo appuntamento del ciclo Bagliori d’Oriente a cura di Sherif El Sebaie. L’incontro indaga l’uso rituale e culturale delle pietre preziose e semipreziose, mettendo a confronto tradizioni artistiche e religiose di Oriente e Occidente, e racconta come il fascino dell’arte orientale abbia trasformato il linguaggio del gioiello moderno, dall’esotismo ottocentesco al gusto déco. Ingresso: 5€. Biglietto acquistabile in museo, senza prenotazione obbligatoria.

Lunedì 25 maggio alle ore 17 a Palazzo Madama la storica dell’arte Cristina Beltrami tiene la conferenza “LA BIENNALE DI VENEZIA: UN OSSERVATORIO SULLA SCULTURA MONUMENTALE”, collegata alla mostra MonumenTO. Il focus è sulle sculture monumentali presentate alle prime edizioni della Biennale, tra 1895 e la prima guerra mondiale, in un confronto tra scultori italiani, scuola belga e le innovazioni di Auguste Rodin. Ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione.

Giovedì 28 maggio alle ore 17:30 la mostra MonumenTO esce dal museo con la conferenza “COSA RESTA DI UNA CITTÀ QUANDO SMETTE DI RICORDARE?”, a cura di Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama, alla Biblioteca Don Milani in via dei Pioppi 43. L’incontro riflette sul ruolo dei monumenti nella costruzione della memoria civica torinese, tra bronzo e marmo che diventano progetto urbano e coscienza collettiva. Ingresso libero.

Sabato 23 maggio alle ore 16 Palazzo Madama propone la visita guidata “I RIFLESSI DELLE BOLLE DI SAPONE”, collegata alla stagione concertistica Memories dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Il percorso è dedicato alla collezione di vetri del museo, dai piccoli balsamari archeologici provenienti da Siria ed Egitto alla produzione di Murano e alle copie rinascimentali alla maniera veneziana. Costo: 7€ per il percorso guidato + biglietto d’ingresso (gratuito con Abbonamento Musei e Torino +Piemonte Card). Prenotazione consigliata via telefono 011 19560449.

Domenica 24 maggio alle ore 15:30 sempre a Palazzo Madama va in scena “IN _ OUT. CIÒ CHE C’È. CIÒ CHE PRENDE FORMA”, attività per famiglie davanti a La donna in blu che legge una lettera di Vermeer. Bambini e adulti (8-11 anni) sono invitati a entrare nell’immagine, esplorando dettagli, ipotesi narrative e collegamenti con la mail art, fino a trasformare la lettera in oggetto creativo e relazionale. Costo: 10€ a partecipante, con biglietto ridotto per gli adulti e gratuità per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Ricerche astratte e passeggiate botaniche

Domenica 24 maggio alle ore 16 la GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea propone la visita guidata “RICERCHE ASTRATTE”, un percorso tra Novecento e contemporaneo dedicato all’arte astratta. Tra geometrie, luci, movimenti e tensioni, le opere di Osvaldo Licini, Maurizio Mochetti, Giovanni Anselmo e Tomás Saraceno diventano tappe di un racconto che invita a leggere l’astrazione come modo di pensare e immaginare la realtà. Durata: 90 minuti. Costo: 10€ a partecipante + biglietto d’ingresso, gratuito con Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta.

Lunedì 25 maggio dalle 16:30 alle 18 Palazzo Madama organizza la “PASSEGGIATA BOTANICA – PARCO DELLA MADDALENA” con Edoardo Santoro. Il ciclo di incontri racconta viali, giardini e parchi torinesi dal punto di vista del verde e del patrimonio arboreo, invitando a riconoscere gli alberi e a comprenderne valore estetico e paesaggistico. Costo: 10€ (5€ con Abbonamento Musei), pagamento in contanti in loco; prenotazione obbligatoria.

Sculture, musiche e giardinaggio fra Palazzo Madama e MAO

Mercoledì 27 maggio alle ore 10 parte da Palazzo Madama il walking tour “SCULTURE DI STORIA. UN’ANTOLOGIA A CIELO APERTO”, un itinerario urbano tra i monumenti più noti della città. Dall’Alfiere Sardo al Conte Verde, passando per piazza San Carlo e piazza Carlo Alberto, le statue diventano voci che raccontano artisti, sovrani e l’identità di Torino. Costo: 20€, visite acquistabili solo online.

Sempre mercoledì 27 maggio, dalle 18:30 alle 20, il giardino di Palazzo Madama accoglie “DOPOLAVORO IN GIARDINO: CHIACCHIERE DI GIARDINAGGIO. Il giardino bianco e il giardino di colori”, nuovo appuntamento con Edoardo Santoro tra storie botaniche, ricette con le erbe e letture dedicate a Vita Sackville-West e Gertrude Jekyll. Costo: 5€ ingresso giardino (gratuito con Abbonamento Musei) + 5€ per l’incontro, con prenotazione consigliata.

Giovedì 28 maggio alle ore 19:30 il MAO chiude la settimana con “KASAI”, performance musicale nel public programme di The Soul Trembles. L’artista di Kyoto KASAI fonde antichi stili folk giapponesi Ondo e Minyo con ritmi footwork e sperimentazioni glitch, ispirandosi al concetto di onko-chishin, sviluppare nuove idee a partire dal passato. Beat complessi e melodie popolari restituiscono uno sguardo sulla vita quotidiana della classe lavoratrice contemporanea in Giappone. Biglietto unico: 5€, acquistabile in museo e online.

Martedì 26 maggio alle ore 17 la GAM ospita infine la presentazione del Dizionario Taroni-Cividin. Concetti e pratiche performative di Roberto Taroni e Daniele Vergni, con interventi di Lisa Andreani. Un incontro dedicato alle pratiche performative sviluppate tra il 1977 e il 1984, capaci di generare mondi e pensiero attivo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Foto: Ufficio Stampa