Sabato 23 maggio 2026 la Sapienza Università di Roma partecipa alla Notte Europea dei Musei con Maggio Museale: aperture straordinarie, mostre, visite guidate e laboratori gratuiti per famiglie, bambini e studenti fino a mezzanotte.
Sabato 23 maggio 2026 la Notte Europea dei Musei torna a illuminare i luoghi della cultura in tutta Europa e coinvolge diverse città italiane, fra cui anche la Capitale. Tra i Musei Civici coinvolti ricordiamo i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Casal de’ Pazzi, Parco Archeologico del Celio e molti altri.
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Partecipa alla Notte Europea dei Musei anche la Città universitaria della Sapienza Università di Roma. Il Polo Museale – Sapienza Cultura lancia infatti nello stesso periodo la nona edizione di Maggio Museale, un’intera giornata dedicata ad arte, scienza e innovazione con un ricco calendario di attività gratuite per famiglie, bambini e studenti.
Il programma prende il via alle ore 15.00 e si intreccia con l’apertura serale straordinaria prevista dalla Notte dei Musei, che parte alle ore 20.00 e prosegue fino alle ore 24.00. L’avvio della fascia serale sarà segnato dal concerto dell’Ensemble MuSa Blues, diretto dal M° Stefano Ciuffi, nella Sala Odeion del Museo di Arte Classica, mentre in tutti gli spazi del Polo Museale si alterneranno mostre, seminari, visite guidate e laboratori ludico-didattici.
Maggio Museale: musei, laboratori e mostre da non perdere
La nuova configurazione del Polo Museale – Sapienza Cultura riunisce per la prima volta in un’unica struttura 17 musei, insieme a orto botanico, teatro, musica e cinema, offrendo un percorso trasversale dall’archeologia alle scienze naturali, dalla medicina all’arte contemporanea. Ogni istituto propone un proprio palinsesto, pensato per coinvolgere pubblici diversi e rendere accessibile il patrimonio dell’Ateneo.
Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche sarà aperto dalle 15.00 alle 24.00, con visite guidate serali e l’inaugurazione della mostra Etruscan Blue, Etruscan Gold, dedicata al blu egizio e all’oro nei santuari etruschi. In programma anche laboratori per bambini come Puzzle etrusco: caccia al mistero del museo e Indecifrabile? Scriviamo in etrusco, un seminario di approfondimento e il concerto Avanguardia Etrusca, che unisce narrazione archeologica e sperimentazione vocale.
Gli spazi scientifici
Tra gli spazi scientifici, il Museo della Geografia (aperto 15.30 – 24.00) propone la mostra Geografie Sonore e due laboratori per bambini, Che noia questo museo! … O forse no? e Il mondo in una pagina, per avvicinare i più piccoli alla cartografia. Il Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” (aperto 18.00 – 23.00) invita a risalire l’albero evolutivo con il laboratorio Incontra l’antenato, mentre il MUST – Museo di Scienze della Terra (aperto 18.00 – 24.00) trasforma la Sala Ponzi in un grande cantiere della preistoria con Il mestiere del paleontologo, Preistopuzzle, Officina dei dinosauri, Geoscienze, che sorpresa! e Geogame: sei pronto a rischiare?.
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Il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea – MLAC (aperto 15.00 – 24.00) presenta la mostra Alì Assaf. Opere 1973-2011, prima antologica italiana dedicata all’artista iracheno, con visita guidata insieme alla curatrice Arianna Desideri e una performance serale dell’artista. Per i bambini è previsto il laboratorio Finestre di carta, ispirato all’opera Finestre di stoffa. Il Museo di Arte Classica, aperto 15.00 – 24.00, propone la mostra tematica La calma assente. Pace e guerra nella Grecia antica, laboratori su restauro simulato, scrittura greca e caccia ai dettagli, oltre alla presentazione dell’app StoneTales e all’evento teatrale Le Troiane, gratuito su prenotazione.
Dalla medicina all’intelligenza artificiale: i poli scientifici
Il Museo di Storia della Medicina (aperto 17.00 – 24.00) intreccia storia, tecnologia e machine learning con la mostra Algoritmi in corsia. Dal bisturi al machine learning, che include installazioni come Corpi virtuali per cambiamenti reali e l’exhibit Prova Minerva!, dedicato al modello linguistico Minerva sviluppato dai gruppi SapienzaNLP e Babelscape. Non mancano il laboratorio per bambini Viaggio nel tempo e nella scienza con la scienziata Paoletta Paoletti e il seminario Dare voce alla cura: l’intelligenza artificiale e il linguaggio della medicina.
Il Museo di Fisica, distribuito tra edificio Marconi (aperto 15.00 – 24.00) ed edificio Fermi (aperto 17.00 – 24.00), partecipa con la mostra Sentieri di pace, un laboratorio interattivo A caccia di onde gravitazionali con Virgo e il seminario delle 18.00 La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multimessaggera, tenuto da Pia Astone dell’INFN. Il Museo di Chimica “Primo Levi” propone invece visite guidate (ore 16.00 – 19.00 – 21.00) e il seminario L’attività scientifica di Cannizzaro a Roma. Due esempi in ambiti diversi.
Museo di Zoologia, l’Erbario e gli altri
Tra gli altri appuntamenti, il Museo di Zoologia (aperto 15.00 – 24.00) con la mostra I segreti della biodiversità nascosta, laboratori come Riconosciamo i canti degli uccelli e Animali in traccia e seminari sul ruolo delle api predatrici e sugli effetti del cambiamento climatico. Il Museo Erbario (aperto 15.00 – 24.00) offre la mostra Meraviglie Botaniche e una sequenza di laboratori senza prenotazione, dalle Piante di Harry Potter a Il bosco al microscopio, fino a I tesori del Museo Erbario alle 22.30.
Completano il palinsesto il Museo delle Origini, il Museo di Merceologia, il Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, il Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi”, il Museo di Anatomia Patologica, il Museo di Idraulica, il Laboratorio Eurotales – Museo delle Voci d’Europa e il Centro SIEH – Sapienza Innovation and Entrepreneurship Hub, che con Il Fablab delle meraviglie! introduce i più giovani alla fabbricazione digitale tra stampanti 3D, materiali innovativi e applicazioni di intelligenza artificiale.
La Notte Europea dei Musei, promossa a livello internazionale dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, e in Italia dal Ministero della Cultura, si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire il patrimonio e l’identità culturale europea anche attraverso il campus della Sapienza.
Per informazioni aggiornate su orari, prenotazioni e singoli eventi è possibile consultare il sito del Polo Museale – Sapienza Cultura.
Foto: Ufficio Stampa