La Fondazione Prada ospita il 27 maggio 2026 al Cinema Godard l’Artist Talk “Big Questions, Small Questions” con Peter Fischli in dialogo con la curatrice Bice Curiger, parte della serie internazionale promossa da Fondation Beyeler e UBS.

Un grande protagonista dell’arte contemporanea arriva a Milano: il 27 maggio 2026 la Fondazione Prada ospita al Cinema Godard l’Artist Talk “Big Questions, Small Questions”, una conversazione tra l’artista svizzero Peter Fischli e la curatrice Bice Curiger. L’incontro, in programma alle ore 19, è parte della serie internazionale Artist Talks promossa da Fondation Beyeler e UBS, dedicata agli artisti contemporanei di fama internazionale.

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Per partecipare all’evento sono disponibili biglietti gratuiti, prenotabili online su fondazioneprada.org a partire da mercoledì 13 maggio. Il talk offrirà al pubblico milanese l’occasione di ascoltare dal vivo il racconto della pratica artistica di Fischli, tra riflessioni teoriche, aneddoti di lavoro e uno sguardo personale sui processi creativi.

Immagine del progetto “Atlas” / Exhibition view of “Atlas” Torre – Fondazione Prada, Milano Foto / Photo Roberto Marossi Courtesy Fondazione Prada

La serie Artist Talks tra Europa, Asia e Stati Uniti

La conversazione “Big Questions, Small Questions” si inserisce in una struttura aperta e dinamica: gli Artist Talks alternano incontri con singoli artisti a dialoghi con figure di rilievo del mondo dell’arte. Gli appuntamenti si svolgono alla Fondation Beyeler di Riehen/Basilea e in importanti istituzioni in Europa, Asia e Stati Uniti, costruendo una rete internazionale di scambio e confronto.

Le registrazioni delle conversazioni sono rese disponibili on demand sui siti di UBS (ubs.com/art) e della Fondation Beyeler (fondationbeyeler.ch/programm/artist-talks), ampliando il pubblico ben oltre la sala del Cinema Godard e trasformando ogni talk in una risorsa consultabile nel tempo.

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Peter Fischli tra poetica del quotidiano e progetto Atlas

Nato a Zurigo nel 1952, Fischli esplora una vasta gamma di media: scultura, fotografia, cinema, installazioni e libri d’artista. La sua notorietà internazionale si consolida con il lavoro in duo insieme a David Weiss (1946-2012), mentre dopo la scomparsa del collega l’artista sviluppa progetti autonomi che indagano sistemi di conoscenza, cultura materiale e poetica del quotidiano, combinando strategie concettuali con humour e riflessioni filosofiche su immagini e oggetti.

Alla sede milanese di Fondazione Prada il pubblico può incontrare una delle opere più emblematiche del duo Fischli-Weiss: Suddenly This Overview (1981-2012), installazione composta da 157 sculture in argilla cruda, parte di “Atlas”, il progetto espositivo permanente allestito nella Torre. L’opera, vero punto di riferimento dell’eredità artistica dei due, offre un contesto ideale al talk del 27 maggio, mettendo in dialogo la riflessione teorica con l’esperienza diretta delle opere.

Fondazione Prada Milano Foto / Photo Delfino Sisto Legnani – DSL Studio Courtesy Fondazione Prada

Mostre recenti e legame con l’Italia

Il rapporto tra Fischli e Fondazione Prada è già stato approfondito in passato. Nel 2021 l’artista ha ideato la mostra “Stop Painting”, presentata nella sede veneziana dell’istituzione e descritta come un caleidoscopio di gesti ripudiati. Il progetto analizzava specifici momenti di rottura nella storia della pittura degli ultimi 150 anni, riunendo oltre 110 opere di più di 80 artisti.

L’attività espositiva recente dell’artista comprende, tra le altre, le mostre “People, Planet, Profit” a LUMA Arles (2025), “Tuesday till Sunday” al By Art Matters Museum di Hangzhou (2024), “Ungestalten” da Reena Spaulings Fine Art (2023) e “12 Arbeiten ohne Titel” alla Galerie Buchholz (2022-2023), oltre a personali presso Sprüth Magers a Londra e ancora da Galerie Buchholz. Da aprile, la Pinacoteca Agnelli di Torino presenta una nuova installazione dal titolo “Addition, Subtraction, Multiplication”, confermando la centralità di Fischli nel panorama internazionale.

Peter Fischli Photo by Tom Haller

Docente di Belle Arti alla Städelschule di Francoforte dal 2010, Fischli ha esposto nei principali musei del mondo, dal Museum of Modern Art di New York al Museum of Contemporary Art di Chicago fino all’Aspen Art Museum. Il talk di Milano si inserisce in questo percorso, offrendo uno spazio di confronto diretto con un artista che continua a interrogare, con leggerezza e profondità, il modo in cui guardiamo alle immagini e agli oggetti di ogni giorno.

Foto: Tom Haller; Roberto Marossi; Delfino Sisto Legnani – DSL Studio / Courtesy Fondazione Prada