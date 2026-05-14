La sfilata Cruise 2027 di Louis Vuitton approda il 20 maggio 2026 alla Frick Collection di New York, inaugurando una sponsorizzazione triennale tra moda, arte e architettura.

La Cruise 2027 di Louis Vuitton sfilerà il 20 maggio 2026 alla The Frick Collection, nel cuore della New York City più storica. Nelle sale di una delle ultime grandi dimore della Gilded Age, lungo Central Park, la maison francese porterà una nuova collezione firmata da Nicolas Ghesquière, in un dialogo diretto tra moda, architettura e patrimonio artistico.

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L’evento segna anche l’avvio di una sponsorizzazione museale triennale: per i prossimi tre anni Louis Vuitton sarà principal cultural sponsor della Frick, consolidando un rapporto che intreccia ricerca curatoriale, grandi mostre e accesso gratuito al pubblico.

Cruise 2027 tra dimora storica e collezioni museali

Per la prima volta una suite di storiche gallerie al piano nobile della Frick verrà allestita per una sfilata di moda, trasformando gli ambienti della residenza di Henry Clay Frick in passerella. Aperta al pubblico dal 1935, la collezione del museo riunisce capolavori europei dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento, insieme a sculture, arti decorative e una vasta raccolta di porcellane asiatiche.

In questo contesto, la Cruise 2027 si inserisce nella tradizione della maison di scegliere luoghi architettonici emblematici per i propri show. Negli anni Louis Vuitton ha sfilato al Musée du Louvre a Parigi, al Palais des Papes ad Avignone, nella residenza di Bob e Dolores Hope a Palm Springs, al museo di Oscar Niemeyer a Niterói, al Miho Museum vicino Kyoto e al Salk Institute in California.

Come ha spiegato Ghesquière, presentare la Cruise alla Frick significa entrare in conversazione con uno spazio dove arte, storia e bellezza sono da sempre custodite e celebrate, instaurando un legame duraturo con un’istituzione votata all’eccellenza e all’eredità culturale.

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Mostre, accesso gratuito e ricerca curatoriale

A partire da giugno 2026, il sostegno di Louis Vuitton permetterà alla Frick di offrire serate gratuite ogni primo venerdì del mese (esclusi gennaio e settembre) con il programma Louis Vuitton First Fridays, attivo fino a maggio 2027. Un modo per aprire ancora di più la storica dimora al pubblico, favorendo incontri diretti con le opere in un contesto informale.

La maison sarà inoltre lead sponsor delle prossime tre grandi mostre speciali del museo. La prima sarà Siena: The Art of Bronze, 1450–1500, in programma da ottobre 2026 a gennaio 2027, seguita da un’esposizione dedicata all’orafa e smaltatrice francese Susanne de Court, attesa per la primavera 2027. Tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028 è previsto anche un focus monografico sulla pittura ottocentesca.

La collaborazione comprende poi una posizione curatoriale biennale: il ruolo di Louis Vuitton Curatorial Research Associate sarà affidato a Yifu Liu, studiosa impegnata a indagare gli scambi culturali e l’ibridazione delle pratiche artistiche tra Europa e Cina nel Settecento. La ricerca coinvolgerà le raccolte permanenti della Frick, dalle opere delle corti di Luigi XV e Luigi XVI fino alle collezioni legate all’imperatore Qianlong, con un’attenzione specifica anche alle porcellane asiatiche.

Una maison tra viaggi, arti decorative e architettura

Fin dal 1854 Louis Vuitton ha costruito la propria identità sull’Art of Travel, trasformando bauli e bagagli in oggetti di design, eleganti e funzionali. Nel tempo la casa ha esteso il proprio linguaggio a ready-to-wear, accessori, gioielli, orologi, fragranze e bellezza, aprendo le sue porte ad architetti, artisti e designer e mantenendo al centro la cura artigianale e l’innovazione.

La scelta della Frick Collection per la Cruise 2027 conferma questa vocazione: unire lo spirito del viaggio con la scoperta di luoghi simbolici, in cui le collezioni storiche dialogano con la moda contemporanea. Un percorso che, da New York a Parigi, da Kyoto alla California, continua a ridefinire il rapporto tra maison di lusso, musei e grandi architetture del Novecento e oltre.

Foto: Ufficio Stampa