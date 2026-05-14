Dal 12 giugno al 6 settembre 2026 il Casentino ospita il Festival della Fotografia Italiana: una grande mostra centrale e un programma diffuso per esplorare il sacro contemporaneo.

Dal 12 giugno al 6 settembre 2026 il Casentino torna a essere laboratorio di sguardi con il Festival della Fotografia Italiana, appuntamento nazionale dedicato alla fotografia d’autore. Tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia, l’edizione 2026 mette al centro il tema “Riti e Visioni. Tra spirituale e materiale”, interrogando il modo in cui il sacro continua ad attraversare il presente.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Promosso da FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e sostenuto da Fondazione CR Firenze, il festival intreccia mostre, talk, letture portfolio, call per giovani autori ed editoria fotografica. Una piattaforma che valorizza il patrimonio fotografico italiano e mette in dialogo generazioni diverse, in un anno segnato anche dall’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Corpo a Corpo: la mostra centrale sul sacro contemporaneo

Cuore dell’edizione 2026 è la grande mostra “Corpo a Corpo. Visioni a confronto sul sacro”, curata da Denis Curti al CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena. Qui la fotografia italiana si confronta con una domanda radicale: come dare immagine a ciò che sfugge allo sguardo? Il percorso riunisce 21 autori in 10 confronti tematici, costruiti come campi di tensione tra epoche, linguaggi e posture dello sguardo.

Massimo Siragusa, Need for a miracle, 1997

Dalle feste religiose siciliane di Ferdinando Scianna al punto di vista dall’alto di Massimo Sestini, il sacro emerge tra ritualità terrena e sguardo quasi onnisciente. Bruno Cattani, Massimo Siragusa e Fabrizio Spucches attraversano il territorio fragile in cui devozione, voodoo, apparizioni e superstizione danno forma al bisogno umano di credere. Il corpo diventa luogo di rivelazione nei lavori di Valentino Giannini e Tarin, tra confessionali, desiderio e autodeterminazione femminile.

Con Fabiana Zanola e Attilio Solzi, la mostra entra nelle zone più ambigue dell’esperienza morale, tra sagrestie, assenze e margini sociali. Kicca Tommasi e Vito Sforza portano il tema dell’espiazione verso una dimensione interiore, mentre Pepi Merisio e Silvia Camporesi esplorano il paesaggio come spazio meditativo, tra vita popolare, luoghi sospesi e geografie mentali.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

Antonio Biasiucci e Teresa Bucca conducono lo spettatore nel territorio della magia e dei tributi votivi, dove oggetti e pratiche arcaiche diventano ponte verso l’ignoto. Con Giovanni Chiaramonte e Alessia Rollo, la luce assume valore di apparizione e memoria, spostando il confine del visibile. Il viaggio spirituale prende forma nelle opere di Tiziano Terzani e Amalia Violi, tra pellegrinaggi e memorie familiari, fino alla chiusura affidata a Daniele Bondì ed Eleonora Paciullo, che riportano in superficie miti, iconografie cristiane e radici greche.

Antonio Biasiucci, Ex-voto, 2006

Proposte, call e un focus sul religioso nel cinema

La sezione “Proposte” amplia il tema del sacro contemporaneo attraverso ricerche autonome di autori italiani. Michele Borzoni indaga le comunità cristiane in Medio Oriente, Giulio Di Sturco intreccia il Gange con trasformazioni ambientali e memoria culturale, Ivo Saglietti racconta il monastero di Deir Mar Musa come luogo di dialogo interreligioso. Fausto Podavini esplora il cristianesimo ortodosso etiope, mentre Nausicaa Giulia Bianchi si concentra sulle donne prete cattoliche, tra vocazione, corpo e disobbedienza.

Michele Borzoni, Inshallah: comunità cristiane in Medio Oriente

Accanto a loro, Carlo Bevilacqua segue i moderni eremiti e le loro scelte radicali di isolamento, Valeria Gradizzi racconta pratiche neo-sciamaniche e sacralizzazione della natura, Paola Fiorini intreccia mito e archetipo femminile, Francesco Comello documenta una comunità spirituale segnata da preghiera, educazione e appartenenza.

Al Castello Conti Guidi di Poppi arriva invece “L’abito fa il monaco. Porporati e preti, suore e frati nel cinema e nella fiction italiani degli ultimi decenni”, a cura di Antonio Maraldi. Una mostra che attraversa immagini di scena, ritratti e set per raccontare come la figura del religioso, tra cinema e serialità, sia diventata corpo vestito di segni, archetipo capace di muoversi tra dramma, commedia, fede, potere e rappresentazione popolare.

Completano il programma le mostre nate dalle call Nuovi Sguardi e Percorsi – Dal progetto al libro fotografico, dedicate rispettivamente ai fotografi under 35 e ai progetti pensati per il libro fotografico. I lavori selezionati trovano spazio nel percorso espositivo e nella collana monografica FIAF, confermando il festival come luogo di crescita e continuità per la fotografia italiana.

Il weekend inaugurale del 12, 13 e 14 giugno concentrerà le principali inaugurazioni, i talk con autori e studiosi, le premiazioni delle call e le letture di Portfolio Italia in piazza, aperte a tutti. Tutti gli appuntamenti del Festival della Fotografia Italiana sono a ingresso gratuito.

Foto: Ufficio Stampa