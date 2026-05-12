Dal 22 maggio al 17 luglio 2026 tra Bologna e Bagno a Ripoli il progetto “The Gift + Torrebruma” porta il LARP nelle scuole, trasformando la magia in un percorso immersivo su identità, relazioni e responsabilità.

Tra Bologna e Bagno a Ripoli, dal 22 maggio al 17 luglio 2026, la magia del fantasy esce da libri e schermi per diventare esperienza diretta con “The Gift + Torrebruma”, un progetto che porta il LARP all’interno di percorsi educativi strutturati per ragazze e ragazzi.

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Promossa da Fondazione La Città Ideale in collaborazione con SIAE, l’iniziativa usa il gioco di ruolo dal vivo come strumento per esplorare identità, relazioni e responsabilità, trasformando la magia in un dispositivo concreto che modifica scelte e dinamiche sociali.

Il LARP come infrastruttura narrativa per leggere il presente

Nel progetto, il LARP diventa una forma di narrazione immersiva in cui non esiste più distinzione tra attori e spettatori: i partecipanti interpretano personaggi, prendono decisioni e influenzano direttamente lo sviluppo degli eventi. Questo modello favorisce lo sviluppo di competenze relazionali, consapevolezza personale e comprensione delle dinamiche collettive.

Cuore del percorso sono due esperienze complementari, The Gift e Torrebruma, unite da un’idea chiara: la magia come forza che altera relazioni, scelte e responsabilità. Non si osserva semplicemente la realtà, la si attraversa, grazie a un sistema che intreccia narrazione immersiva, arti performative e gioco per indagare responsabilità individuali e dinamiche collettive.

Realizzato in dialogo con Eryados e Larp Studio, The Gift + Torrebruma propone il LARP come infrastruttura narrativa per leggere il presente: in entrambi i percorsi i partecipanti diventano co-autori dell’esperienza, attivano il sistema, lo modificano e ne attraversano le implicazioni.

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The Gift a Play – Festival del Gioco e la scuola di magia Torrebruma

Il primo appuntamento è The Gift, in anteprima il 22 maggio 2026 e in replica il 23 e 24 maggio all’interno di Play – Festival del Gioco a Bologna, in Viale della Fiera 20. Ambientato in un’università italiana e pensato per le scuole secondarie di secondo grado, racconta la scoperta, da parte di alcune giovani donne, di un potere reale: generare elettricità dalle mani, capace di alterare gli equilibri tra individui e istituzioni.

Ispirato al romanzo The Power e scritto e diretto da Miranda Angeli, Chiara Avellis, Alessia De Luca, Alessia Favilli, Chiara Magliacane, Federico Yang Maoloni e Martina Sassano, il progetto coinvolge attivamente il pubblico, che entra nella narrazione e ne determina lo sviluppo scena dopo scena.

A seguire, Torrebruma porta l’esperienza in forma residenziale per under 18 al Convento dell’Incontro a Bagno a Ripoli, in tre cicli: 28 giugno – 3 luglio 2026, 5 – 10 luglio 2026 e 12 – 17 luglio 2026. Qui la magia non è un potere individuale, ma un sistema condiviso: una vera e propria scuola di magia contemporanea in cui i partecipanti vivono per una settimana all’interno di un mondo narrativo strutturato.

Dal fantasy alla responsabilità: Torrebruma come esperienza educativa

Torrebruma è ideato da Umberto Francia, con la scrittura di Daniele Coccia ed Elena Bianco e si ispira al romanzo A Wizard of Earthsea, testo fondamentale del fantasy moderno per la riflessione su potere, linguaggio e identità. Nell’opera di Ursula K. Le Guin la magia non è dominio, ma conoscenza e responsabilità: un principio che il progetto traduce in esperienza educativa concreta.

All’interno di Torrebruma, ogni scelta ha conseguenze e ogni relazione diventa parte integrante del sistema narrativo. Il fantastico viene usato per leggere la realtà contemporanea, offrendo ai partecipanti uno spazio protetto in cui sperimentare ruoli, conflitti, alleanze e decisioni condivise.

In questo modo, The Gift + Torrebruma si colloca in un orizzonte in cui arte, teatro e narrazione immersiva diventano strumenti per costruire percorsi di crescita condivisi, in cui i più giovani imparano a riconoscere il proprio potere e le responsabilità che ne derivano.

Per informazioni sui progetti e sulle modalità di partecipazione sono disponibili i siti ufficiali della Fondazione La Città Ideale, di Eryados e di Larp Studio.

Foto: Chiara Cappiello