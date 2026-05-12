In ‘Pokémon Pokopia’ il Colosseo, il Ponte di Rialto e il Tempio della Concordia rivivono in versione digitale grazie alla community italiana, tra creatività condivisa e omaggio al patrimonio architettonico.

Pokémon Pokopia, nuovo simulatore di vita e costruzione disponibile dal 5 marzo su Nintendo Switch 2, sta diventando un inaspettato omaggio all’architettura italiana. Da Roma ad Agrigento, passando per Venezia, la community ha ricreato nel gioco alcuni dei monumenti più iconici del Paese, trasformando il mondo virtuale in una sorta di parco tematico digitale dedicato al patrimonio storico.

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Il progetto nasce dall’iniziativa dei content creator Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e Lightning 95 (Alessandra Biondo), insieme alla community Animal Crossing Life, che hanno coinvolto i giocatori italiani in una mappatura collettiva dell’architettura storica. Il risultato è un esperimento di creatività condivisa, in cui gli strumenti del gioco diventano mattoni per costruire nuove forme di memoria visiva.

Colosseo, Ponte di Rialto e Tempio della Concordia in versione Pokopia

Cuore del progetto sono tre ricostruzioni simboliche: il Colosseo, il Tempio della Concordia e il Ponte di Rialto. Nel caso dell’anfiteatro romano, i giocatori hanno lavorato con centinaia di blocchi di travertino virtuale per restituire la monumentalità dell’opera, sfruttando le estese opzioni di creazione messe a disposizione dal titolo.

Per il Tempio della Concordia, ispirato al complesso di Agrigento, il lavoro si è concentrato sulla precisione geometrica: le piante storiche del monumento sono state tradotte in griglie di blocchi, cercando un equilibrio tra fedeltà archeologica e linguaggio visivo del videogioco. Il Ponte di Rialto, invece, ha rappresentato una sfida ingegneristica, giocata sulla libertà di terraformare l’ambiente e sulle numerose possibilità di personalizzazione offerte dal sistema di costruzione.

Il fenomeno, nato spontaneamente online, conferma la forza culturale del brand Pokémon nel suo 30° anniversario. Grazie all’alta rigiocabilità e agli aggiornamenti periodici, il titolo si sta trasformando in una piattaforma di progettazione condivisa, dove i monumenti italiani convivono con biomi di fantasia, opere d’arte reinterpretate e paesaggi immaginari.

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Una sandbox collaborativa tra arte digitale e simulazione di vita

Con oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo in soli quattro giorni, Pokémon Pokopia si impone come fenomeno videoludico e sociale. Ambientato in un mondo arido e privo di umani, il gioco mette il giocatore nei panni di un Ditto trasformato in Allenatore, chiamato a ricostruire un paradiso armonioso insieme a personaggi inediti come il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu.

Lontano dalle classiche dinamiche di lotta e cattura, il titolo propone una simulazione di vita rilassante e cooperativa, in cui i Pokémon contribuiscono allo sviluppo dell’ambiente attraverso esplorazione, costruzione e raccolta di risorse. La possibilità di giocare in compagnia fino a 4 giocatori, localmente o online, favorisce pratiche di co-progettazione che ricordano un laboratorio collettivo di urbanistica digitale.

In questo contesto, la ricostruzione dei monumenti italiani assume il valore di un esercizio di traduzione tra linguaggi: da un lato la storia dell’architettura, dall’altro l’estetica a blocchi di un videogioco contemporaneo. Pokémon Pokopia diventa così uno spazio in cui sperimentare nuove forme di relazione con il patrimonio, spostando nel virtuale l’idea stessa di tutela e reinterpretazione delle icone culturali.

La spinta creativa della community suggerisce come i mondi videoludici possano dialogare con l’immaginario collettivo legato a città, monumenti e paesaggi reali. In questo caso, il ponte tra gioco e architettura italiana passa attraverso lo sguardo dei giocatori, che usano gli strumenti digitali per costruire nuove mappe emotive dei luoghi simbolo del Paese.

Foto: Ufficio Stampa