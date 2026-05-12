Da Jovanotti ai Pokémon fino alla Crociera Zeppelin: l’asta filatelica di Kruso Art del 28 maggio 2026 a Milano racconta la storia d’Italia con lenti pop, tra rarità storiche e icone da collezione.

Francobolli che raccontano l’Italia, tra memoria storica e cultura pop. Il 28 maggio 2026 la casa d’aste Kruso Art di Milano dedica una nuova vendita alla filatelia, confermando come il piccolo rettangolo di carta sia ancora oggi uno specchio del tempo: oggetto da collezione, ma anche linguaggio visivo capace di parlare al presente.

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L’asta si terrà in via Edmondo De Amicis 36, con due sessioni (ore 14.00 e 16.00) in presenza e online tramite sito e app, e si inserisce in una stagione in cui il francobollo è tornato al centro del dibattito pubblico. Le recenti emissioni volute dal ministro Adolfo Urso, che affiancano ai grandi protagonisti della storia repubblicana figure come Jovanotti, i Pokémon, Goldrake, le Winx, Tex Willer e la Pimpa, hanno trasformato la filatelia in un terreno pop e identitario, capace di intercettare gusti e passioni di un pubblico trasversale.

Filatelia pop, tra storia e tendenza

In questo contesto la nuova asta filatelica di Kruso Art assume un valore particolare. Come sottolinea l’esperto Luca Gazzi, la filatelia non è un vezzo nostalgico ma un linguaggio culturale che sa rinnovarsi: se le edizioni pop creano la tendenza del momento, sono i collezionisti a decretare cosa diventa davvero iconico. Il vero valore risiede nella narrazione, negli oggetti che hanno viaggiato e portano con sé i segni materiali della storia.

Il catalogo, articolato in due sessioni, è costruito con rigore storico e massima attenzione alla qualità: conservazione impeccabile, impronte nitide, colori freschi e provenienze selezionate. Si parte dagli Antichi Stati, con un focus sulla Sardegna, dove spicca una lettera Chambéry–Parigi del 1856 affrancata con la rara coppia 5 cent verde smeraldo e 40 cent vermiglio (lotto 71, stima 1.800–2.000 euro, certificazione Raybaudi oro). Un documento che restituisce l’eleganza della posta ottocentesca e l’alba del francobollo come simbolo di identità nazionale.

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Dall’Unità d’Italia alle grandi imprese dell’aria

Il percorso prosegue con il Regno d’Italia, dove la rete postale racconta la nascita dello Stato unitario. Tra i lotti di punta, una lettera Torino–Lione del 17 novembre 1862 con affrancatura mista da 40 cent rosso carminio e 80 cent giallo arancio (lotto 117, stima 3.700–4.700 euro) e una bustina Napoli–Parigi del 10 agosto 1863 via Marsiglia, con 80 cent giallo arancio (lotto 118, stima 3.500–4.500 euro). Due testimonianze che intrecciano storia politica, commercio e circolazione delle idee.

La seconda sessione apre il capitolo dei Servizi del Regno e della Posta Aerea, dove il francobollo diventa emblema di modernità e progresso. Emblematico l’aerogramma Verona–New York del 12 giugno 1933 affrancato con il trittico I-LONG da 50 lire (lotto 223, stima 1.600–1.800 euro), simbolo dell’epopea aviatoria italiana. Non mancano sorprese come i Francobolli Pubblicitari: il lotto 261, una raccomandata del 1924 con due esemplari Piperno da 25 e 50 cent (stima 2.000–2.500 euro), mostra il francobollo anche come veicolo commerciale e strumento di comunicazione di massa.

Zeppelin, occupazioni e connessioni globali

La sezione dedicata alle Occupazioni presenta una delle rarità assolute del catalogo: una busta raccomandata dell’Occupazione tedesca di Zara del 14 ottobre 1943, completa di ricevuta e affrancata con sei valori soprastampati, un 75 cent Aerea e un Espresso da 2,5 lire (lotto 287, stima 4.000–5.000 euro). Qui il francobollo torna a essere testimonianza diretta della guerra e della frammentazione geopolitica del Novecento europeo.

Le Colonie italiane emergono nei prestigiosi lotti legati alla Crociera Zeppelin, con pezzi dedicati alla Cirenaica (lotto 298, stima 2.000–2.500 euro) e all’Egeo (lotto 301, stima 2.500–3.000 euro), che raccontano la dimensione internazionale della posta aerea italiana negli anni Trenta. A chiudere la vendita, una raffinata selezione di filatelia estera con aerogrammi della Crociera del Decennale/Volo di Ritorno, tra cui il lotto 378 spedito dal Canada nel luglio 1933 e un esemplare da New York verso Shoal Harbour: documenti rari che confermano come la storia postale sia innanzitutto una storia di connessioni globali, oggi più che mai vicina alla sensibilità del pubblico collezionista.

Per gli appassionati di filatelia – storici o alle prime armi – l’appuntamento di Kruso Art si annuncia come una tappa imperdibile, capace di tenere insieme rigore collezionistico, fascino delle grandi rarità e quella svolta pop che sta riportando il francobollo al centro dell’immaginario contemporaneo.

Foto: Ufficio Stampa