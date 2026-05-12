Il maestro dell’animazione Bruno Bozzetto entra nella giuria di The SOStainables 2026 a Milano, affiancando giovani innovatori under 30 impegnati su sostenibilità, creatività e impatto sociale.

Il genio dell’animazione italiana Bruno Bozzetto entra nella giuria di The SOStainables, il contest milanese dedicato all’innovazione sostenibile dei giovani talenti under 30. Promosso da Green Media Lab Srl SB, l’appuntamento riunisce progetti che uniscono creatività, impatto sociale e attenzione per l’ambiente, all’interno di un percorso che culminerà il 26 maggio 2026 a Milano.

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Con uno stile ironico e originale che ha segnato la storia del cinema d’animazione italiano, Bozzetto porta nel contest uno sguardo critico sul distacco della società dalla natura e una forte sensibilità etica. La sua partecipazione arricchisce la riflessione sui temi del futuro e della sostenibilità, offrendo una chiave di lettura in cui immaginazione visiva e responsabilità verso il pianeta procedono di pari passo.

Una giuria tra cinema, scienza, musica e moda

La presenza di Bozzetto si inserisce in un panel di giurati di altissimo profilo, a partire dall’attore e appassionato di natura Giovanni Storti, Presidente di Giuria, e dal botanico Stefano Mancuso, Presidente Scientifico. A loro si affiancano la cantante Elisa Toffoli, da anni impegnata sulle tematiche ecologiste e Presidente della Fondazione Lotus, ed Elisa Pervinca Bellini, Senior Fashion News and Sustainability Editor di Vogue Italia, chiamata a offrire il proprio contributo come Fashion Sustainability Expert.

La giuria è chiamata a valutare startup, podcast, progetti social, video e contenuti artistici capaci di generare un impatto concreto sul piano sociale e ambientale. Dopo la chiusura delle candidature, The SOStainables entra così nella fase cruciale della valutazione tecnica, da cui emergeranno gli otto migliori progetti finalisti.

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Il contest si svolge a Milano e può contare sulla collaborazione di ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, sul supporto del Comune di Milano e sulla partnership con SDA Bocconi School of Management. La serata di premiazione del 26 maggio 2026 è prevista presso l’Headquarter di Green Media Lab in Via Tertulliano 68, in un contesto pensato per dare visibilità alle idee più innovative delle nuove generazioni.

Premiazione, format e ruolo di Green Media Lab

A condurre la serata finale sarà l’attrice e sustainability advocate Anna Favella, chiamata a guidare un evento che intreccia visione imprenditoriale, artistica e comunicativa. L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di un percorso pensato per dare voce ai giovani innovatori, valorizzandone la capacità di raccontare la sostenibilità con linguaggi contemporanei.

Per Green Media Lab Srl SB – agenzia di comunicazione digitale, creativa, PR e consulenza ESG con sede a Milano e Madrid – The SOStainables è dunque la conferma di un ruolo centrale nell’ecosistema dell’innovazione responsabile. Certificata B Corp e Società Benefit, l’agenzia sviluppa progetti che uniscono valore, creatività e impatto reale, promuovendo un’idea di business come forza positiva, attenta a inclusione, uguaglianza e cittadinanza d’impresa.

Attraverso il contest, Green Media Lab consolida una piattaforma in cui linguaggi diversi – dall’animazione alla musica, dalla scienza alla moda – convergono per raccontare la sostenibilità come terreno privilegiato di sperimentazione culturale, sociale e imprenditoriale.

Foto: Ufficio Stampa