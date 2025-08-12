Dal 15 al 17 agosto ad Anaheim le finali dei Campionati Mondiali Pokémon 2025: in gara i migliori, con 25 italiani a caccia del titolo.

Il viaggio competitivo dei Pokémon si avvia al gran finale con l’edizione 2025 dei Campionati Mondiali Pokémon, in programma dal 15 al 17 agosto ad Anaheim, California. L’evento, tra i più attesi dagli Allenatori di tutto il mondo, vedrà sfidarsi i migliori giocatori su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch, sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Pokémon GO e Pokémon UNITE, per un montepremi complessivo di 2 milioni di dollari.

Dopo l’indimenticabile edizione di Yokohama, Anaheim ospiterà per la prima volta la manifestazione, trasmessa in diretta con commento tecnico in italiano sul canale Twitch Cydonia_Chiara, con Francesco Cydonia Cilurzo e il supporto di Nintendo Italia. Per i fan, l’appuntamento sarà anche in presenza: il Cinema Notorious di Sesto San Giovanni (MI) aprirà le sue porte per un evento maratona dalle 17:00 alle 04:00 di venerdì 15 e sabato 16 agosto, e dalle 22:00 di domenica 17 agosto, con proiezione integrale delle finali e attività dedicate alla community.

Campionati Mondiali Pokémon 2025: nuove regole e qualificazioni

L’edizione 2025 introduce una novità storica: l’accesso non sarà più legato al raggiungimento della soglia minima di Championship Points, ma riservato ai migliori delle classifiche regionali, oltre a vincitori e semifinalisti degli eventi principali della stagione. Per l’Europa, solo i primi 75 giocatori hanno ottenuto il pass per Anaheim. Tra gli italiani in gara: Luca Ceribelli (Campione del Mondo 2024), Marco Silva (Campionati Internazionali Latinoamericani), Federico Camporesi (Internazionali del Nord America), e Francesco Pio Pero, Ruben Gianzini e Flavio Del Pidio, tutti nella Top 16 europea.

Obiettivo: riportare il titolo in Italia

Dopo il trionfo tricolore di Honolulu 2024, con l’Italia campione del mondo dopo undici anni, saranno oltre 25 gli Allenatori italiani a caccia del titolo. Un weekend di sfide e passione che potrà essere vissuto online su Twitch e nei watch party ufficiali: oltre a Sesto San Giovanni, sabato 16 agosto raduno all’Hotel Belstay di Assago, mentre domenica 17 agosto a Roma, presso il The Building Hotel, è in programma l’evento per la community della Capitale.

I Campionati Mondiali Pokémon 2025 si preannunciano come un appuntamento imperdibile, capace di unire milioni di fan e confermare il fenomeno Pokémon come una delle realtà competitive più seguite al mondo.