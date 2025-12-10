Disponibili le Statistiche PlayStation 2025: un riepilogo personalizzato con ore di gioco, titoli più amati, trofei, accessori e un avatar esclusivo da riscattare.

Con la fine dell’anno, arriva puntuale uno dei momenti più attesi dalla community: le Statistiche PlayStation 2025, il riepilogo personalizzato che racconta dodici mesi di gioco su PS4 e PS5. Sony ha lanciato oggi il nuovo PlayStation Wrap Up 2025, disponibile fino all’8 gennaio 2026, permettendo a ogni giocatore di ripercorrere highlights, numeri e preferenze dell’anno appena trascorso.

Accedendo alla pagina ufficiale wrapup.playstation.com, gli utenti possono scoprire i propri dati di gioco: generi più giocati, titoli più attivi, ore totali, tempo in multiplayer e in singolo, oltre alla personale playlist PlayStation Plus e ai trofei più significativi. Non mancano statistiche dedicate agli accessori, dal PlayStation VR2 al remote player PlayStation Portal, fino al design del controller DualSense più utilizzato.

Il riepilogo si aggiornerà automaticamente fino al 31 dicembre, offrendo una panoramica completa dell’anno videoludico. Completando l’esperienza, i giocatori ricevono anche un avatar esclusivo ispirato al vetro e una scheda di riepilogo da condividere sui social.

Per partecipare servono pochi requisiti: avere almeno 10 ore di gioco nel 2025, un account PlayStation valido, e il consenso alla raccolta dei dati (Dati completi su PS5, Dati aggiuntivi su PS4 nei territori EMEA).

Dopo un anno segnato da titoli come Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince e Clair Obscur: Expedition 33, il Wrap Up 2025 è il modo più immediato e pop per rivivere – e condividere – il proprio viaggio videoludico.

Foto: Shutterstock