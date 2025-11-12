The Game Awards 2025 sarà trasmesso per la prima volta su Prime Video e Twitch: anteprime mondiali, premi e offerte live l’11 dicembre 2025.

Per la prima volta nella sua storia, The Game Awards – la notte più attesa dell’industria videoludica – sarà trasmessa in diretta globale su Prime Video, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio. L’annuncio arriva da Los Angeles e segna un nuovo traguardo per l’evento ideato da Geoff Keighley, che da oltre dieci anni celebra l’eccellenza creativa e tecnica del mondo dei videogame.

La cerimonia di The Game Awards 2025 andrà in onda giovedì 11 dicembre, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles (dalle 5 alle 8 PM PT, ovvero nella notte italiana). Oltre alla trasmissione su Prime Video, lo show manterrà la sua storica diretta su Twitch, piattaforma che lo accompagna sin dal debutto del 2014.

L’edizione 2025 promette un ricco mix di anteprime mondiali, grandi annunci di nuovi titoli e performance musicali dal vivo, insieme ai riconoscimenti destinati ai migliori giochi e creatori dell’anno. Tra i presentatori figurano anche alcuni protagonisti della serie Fallout, prodotta da Amazon MGM Studios.

«Siamo entusiasti di portare la nostra celebrazione globale dei videogiochi a un pubblico ancora più vasto grazie a Prime Video. – ha dichiarato Geoff Keighley, creatore e CEO dei The Game Awards – Con l’arrivo della seconda stagione di Fallout e una serie di nuove trasposizioni videoludiche in arrivo, Prime Video rappresenta la casa naturale per il nostro show».

Twitch in 2K e interazione live

Anche su Twitch non mancheranno le novità: per la prima volta lo streaming sarà disponibile in 2K (1440p) e permetterà a migliaia di creator di trasmettere l’evento in contemporanea alle proprie community.

Nel 2024 furono oltre 11.000 gli streamer che co-trasmisero la cerimonia. Un numero destinato a crescere, complice l’introduzione dei nuovi Twitch Drops, premi digitali riservati a chi seguirà almeno 30 minuti di diretta. I premi includeranno contenuti in-game esclusivi e un badge da chat in edizione limitata.

Amazon rilancia lo shop ufficiale

In qualità di retailer ufficiale, Amazon riaprirà il suo store dedicato amazon.com/thegameawards, dove fino al 31 dicembre 2025 saranno disponibili offerte speciali su videogiochi, accessori e hardware.

Durante la diretta, inoltre, compariranno promozioni esclusive riservate agli utenti Prime, attive in tempo reale per un massimo di 24 ore o fino a esaurimento scorte: un format che unisce spettacolo e shopping live in pieno stile Amazon.

Un evento da 154 milioni di spettatori

Dal 2014 The Game Awards è diventato l’appuntamento globale di riferimento per il settore videoludico. L’edizione 2024 ha superato i 154 milioni di visualizzazioni livestream su tutte le piattaforme, tra cui YouTube, Twitch, X, TikTok e le reti cinesi. Creatori, influencer, artisti e celebrità di Hollywood si ritrovano ogni anno sul palco per una serata che celebra l’interattività come la forma d’arte più dinamica e ispirante del nostro tempo.

L’appuntamento con The Game Awards 2025 è dunque fissato per l’11 dicembre: tra premi, sorprese e ospiti d’eccezione, sarà la notte in cui il videogioco si conferma – ancora una volta – cultura e spettacolo.