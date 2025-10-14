Funko lancia ‘Pop! Yourself’ in Europa: figure personalizzabili per trasformarsi in un Funko Pop! e celebrare l’identità attraverso la cultura pop.

Da semplice collezionismo a gesto identitario: con Pop! Yourself, i celebri Funko Pop! si trasformano in un vero e proprio linguaggio di rappresentazione personale. Il brand di riferimento mondiale nella cultura pop annuncia l’arrivo ufficiale della piattaforma anche in Europa, disponibile su Funko.com a partire dal 14 ottobre 2025.

Con Pop! Yourself, ogni utente può creare la propria versione Pop! — o quella di una persona cara — scegliendo tra centinaia di combinazioni di acconciature, tonalità della pelle, outfit e accessori. Un gioco di stile, ma anche un esercizio di riconoscimento di sé, in cui l’estetica kawaii e il minimalismo tipico delle figure Funko si fondono con la libertà di personalizzazione.

Dal collezionismo all’identità

Lanciata inizialmente negli Stati Uniti come esperienza di self-creation, Pop! Yourself porta in Europa un’idea che va oltre il semplice merchandising: la possibilità di tradurre il proprio immaginario in oggetto, di diventare — letteralmente — parte del proprio universo collezionabile.

Le figure possono essere ordinate singolarmente o in coppia, con l’opzione di includere anche versioni baby, rendendole il regalo perfetto per compleanni, lauree, matrimoni o momenti simbolici della vita.

«Siamo entusiasti di portare Pop! Yourself anche in Europa. Con questo progetto ognuno può diventare protagonista della propria storia. – ha dichiarato Jen Hann, General Manager di Pop! Yourself – Grazie alla personalizzazione e alla vasta scelta di accessori, celebriamo l’unicità delle persone e la loro creatività».

La cultura pop come autorappresentazione

Nel 2026, Funko ha già annunciato una serie di collaborazioni con brand e licensor internazionali, che amplieranno le possibilità di personalizzazione con nuovi accessori, outfit e personaggi. Un modo per estendere l’universo Funko in territori ancora più ibridi — dove arte, design, fandom e identità personale si intrecciano.

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale consente di generare infiniti volti virtuali, Pop! Yourself restituisce al pubblico la dimensione tangibile del sé: un autoritrattino in vinile che fonde memoria, ironia e appartenenza culturale. Ogni Pop! diventa così un totem personale, simbolo di come la cultura pop riesca a tradurre il bisogno di riconoscimento in un gesto creativo e collettivo.