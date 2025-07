OnePlus lancia ‘Brain Rot Blaster’, web game contro il doomscrolling pensato per far riflettere su un uso consapevole del tempo online.

OnePlus rivoluziona il rapporto con il digitale con Brain Rot Blaster, un web game FPS “one-and-done” che invita a combattere i cliché tossici del web, disponibile sul sito ufficiale a questo link. Basato su una ricerca che rivela come gli italiani perdano l’equivalente di un weekend al mese a causa del doomscrolling, il gioco si autodistrugge dopo una partita, spingendo a riflettere sulle abitudini online. Curiosi di scoprire come funziona?

Brain Rot Blaster immerge i giocatori in un’arena digitale rétro, dove si affrontano stereotipi tossici del web. Dai Neg News Readers con le loro notizie cupe alla Realty TV Chick ossessionata dai selfie, fino al Blockchain Bro che lancia criptomonete e al Wellness Guru che promuove un equilibrio irraggiungibile. Un autentico inferno digitale in cui l’arma è OnePlus Nord 5, smartphone pensato per creare e “non solo consumare”. L’esperienza, satirica e coinvolgente, si autodistrugge dopo una partita, sottolineando l’urgenza di un uso consapevole del tempo online.

Il peso del doomscrolling

Il progetto si basa su una ricerca OnePlus che evidenzia un fenomeno preoccupante. Il 40% degli italiani fa doomscrolling a letto, il 33% perde la cognizione del tempo e il 9% fatica a dormire dopo lo scroll. I contenuti più comuni? Notizie negative (26%), gossip (20%), consigli finanziari invadenti (19%), contenuti tossici sul benessere (18%) e fake news (16%).

“Ciò che colpisce maggiormente […] è l’enorme portata del problema. Le persone passano l’equivalente di due interi giorni al mese scrollando contenuti angoscianti. Per poi chiedersi perché si sentano esauste”, commenta la Dr.ssa Linda Papadopoulos. “È un classico meccanismo di coping disfunzionale. Prendiamo il telefono per trovare conforto nell’incertezza, ma il flusso costante di informazioni negative aumenta i livelli di stress e distrugge la capacità di concentrazione”.

Papadopoulos aggiunge: “La ricerca mostra anche che non stiamo semplicemente perdendo tempo, ma perdendo l’occasione di connetterci con ciò che conta davvero. Quasi metà degli intervistati ha dichiarato di desiderare più ore nelle giornate, ma quelle ore vengono silenziosamente assorbite dallo scroll infinito”. La psicologa suggerisce, quindi, di interrompere il ciclo con un uso intenzionale dello smartphone, privilegiando hobby, contenuti stimolanti e relazioni autentiche per ritrovare “connessione, chiarezza e calma”.

Brain Rot Blaster non è solo un gioco, ma un manifesto contro la distrazione digitale. Con personaggi come il Cospirazionista Tin Foil Hat e l’Alpha Dog, il gioco usa l’umorismo per denunciare le trappole del web. Spingendo i giocatori a ripensare il loro rapporto con la tecnologia. La sua natura “one-and-done” sottolinea l’importanza di agire con intenzione, un messaggio rafforzato dal OnePlus Nord 5, progettato per sviluppare la creatività.

