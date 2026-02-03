C’è anche un museo nell’itinerario londinese (e non solo) dedicato alla serie di Shonda Rhimes

Glicini in fiore, carrozze, balli e segreti sussurrati dietro ventagli: Bridgerton, serie Netflix tratta dall’omonima serie di romanzi di Julia Quinn, enorme successo, è un vero viaggio visivo nell’Inghilterra Regency. Molte delle location reali sono visitabili e permettono di immergersi nell’atmosfera royal e un po’ scandalosa dell’alta società londinese raccontata dalla serie.

La casa dei Bridgerton

L’iconica dimora della famiglia Bridgerton, spesso avvolta da spettacolari glicini viola, è in realtà Ranger’s House, elegante villa georgiana immersa nel verde. Si trova a Greenwich ed è una delle location più riconoscibili dell’intera serie.

La casa dei Featherington

Per la famiglia più chiacchierata (e colorata) di Bridgerton bisogna spostarsi a Bath: il celebre Royal Crescent, e in particolare il numero 1, fa da esterno alla casa dei Featherington. Un semicerchio perfetto di architettura georgiana, tra i più fotografati d’Inghilterra.

La residenza di Lady Danbury

Sempre a Bath si trova l’elegante Holburne Museum, utilizzato come esterno della dimora di Lady Danbury. Oggi è un museo d’arte, ma nella serie diventa uno dei salotti più influenti della società londinese.

Intrighi reali e ricevimenti

Il potere e lo sfarzo della corte trovano casa a Hampton Court Palace. Qui sono state girate diverse scene ambientate alla corte della Regina Carlotta, tra ricevimenti, passeggiate nei giardini e momenti di alta tensione sociale.

La modista più amata

La pittoresca zona di Abbey Green – con il piccolo Abbey Deli – è diventata la bottega della modista Madame Delacroix. Una delle location più intime e riconoscibili della serie.

Altri luoghi di Bridgerton da segnare in agenda

Tra le location più amate dai fan ci sono anche Wilton House (interni di vari palazzi), Chiswick House per giardini e scene romantiche, e Wrotham Park, che nella serie diventa Aubrey Hall, la residenza di campagna dei Bridgerton. Da non dimenticare l’Old Royal Naval College, che alla serie ha prestato i suoi portici.