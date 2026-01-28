Taratata porta la grande musica live su Canale 5 con due serate evento dalla ChorusLife Arena di Bergamo.

La musica torna al centro della scena. Lo storico format Taratata torna con due serate evento in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è fissato per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026, quando dalla ChorusLife Arena di Bergamo prenderà forma una vera e propria festa della musica dal vivo, guidata dall’energia e dall’eclettismo di Paolo Bonolis.

Sul palco salirà un cast che attraversa generazioni, linguaggi e stili della musica italiana:

Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Dodici protagonisti assoluti, pronti a regalare performance speciali, duetti inediti e momenti di racconto personale.

Al centro dello show, un grande palco centrale, vero cuore dell’evento, pensato per favorire interazioni, contaminazioni artistiche ed esibizioni che mettono in dialogo artisti e pubblico. La forza del format sta proprio nella sua capacità di celebrare l’essenza più autentica del live, mantenendo uno spirito libero e indipendente, lontano dalle logiche della competizione e vicino all’emozione pura della musica suonata e cantata.

La produzione è firmata da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club e i biglietti per Taratata – format di Banijay – sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abilitati.

Immagini da Ufficio Stampa