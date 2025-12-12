DMAX presenta in prima tv assoluta ‘Louvre: Il colpo del secolo’, lo speciale sulla rapina da 100 milioni al Louvre con l’intervista esclusiva al celebre ‘Lupin italiano’.

Una delle rapine più audaci degli ultimi decenni torna sotto i riflettori. Sabato 13 dicembre alle 21:25, DMAX (canale 52) trasmette in prima tv assoluta Louvre: Il colpo del secolo, lo speciale che ricostruisce minuto per minuto il furto avvenuto il 19 ottobre 2025 al Museo del Louvre. Un colpo fulmineo, in pieno giorno, che ha sottratto dalla Galleria Apollo gioielli per oltre 100 milioni di dollari, lasciando il mondo dell’arte sgomento.

A rendere la serata ancora più attesa è la presenza di Leonardo Notarbartolo, il celebre Lupin italiano protagonista della clamorosa rapina al World Diamond Center del 2003. In una doppia intervista realizzata da EiE Film, Notarbartolo analizza le mosse dei ladri del Louvre e non risparmia giudizi. «Hanno fatto errori da principianti. Nessun furto può superare il nostro: il mio è il furto del secolo», afferma nel corso dello speciale.

Il racconto alterna la cronaca serrata della rapina parigina – dall’infiltrazione alla fuga, passando per i momenti concitati dentro la Galleria Apollo – alle riflessioni dell’ex rapinatore, che intreccia la propria esperienza con le dinamiche del colpo francese. Un punto di vista raro, diretto e spiazzante, che aggiunge una dimensione quasi cinematografica allo speciale.

La programmazione prosegue con una puntata de Le rapine del secolo dedicata proprio al colpo di Anversa, completando un vero e proprio viaggio nel lato più sofisticato e spettacolare del crimine organizzato. Louvre: Il colpo del secolo (1×60’) è una produzione Discovery USA. DMAX è visibile sul canale 52 del digitale terrestre e al canale 28 di Tivùsat.

Immagini da Ufficio Stampa