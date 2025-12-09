Crunchyroll CCXP Brazil 2025: trailer esclusivi e cinque nuovi anime annunciati per il 2026. Ecco titoli, date e tutte le novità dalla fiera.

Crunchyroll torna protagonista al CCXP Brazil, celebrando l’enorme passione del pubblico brasiliano per gli anime con anteprime, ospiti e momenti simbolici. Sul palco sono stati mostrati trailer esclusivi – tra cui quello della Stagione 3 di JUJUTSU KAISEN – e sono arrivati messaggi speciali dal cast di Dr. STONE. Spazio anche a un momento emozionante dedicato a My Hero Academia, che si avvicina al suo episodio finale.

In occasione della fiera, la piattaforma ha inoltre presentato uno Showcase speciale annunciando cinque nuovi titoli che debutteranno nel 2026.

Tamon’s B-Side — 1 gennaio 2026

Utage Kinoshita, liceale e cameriera part-time, ha un’unica grande passione: il suo idol preferito, Tamon Fukuhara del gruppo F/ACE. Quando viene assegnata a lavorare proprio nella casa di Tamon, scopre un lato completamente diverso del ragazzo: introverso, insicuro, quasi l’opposto del personaggio luminoso che interpreta sul palco. Nonostante tutto, Utage finisce per innamorarsene davvero.

Jack-of-All-Trades, Party of None — Gennaio 2026

Cacciato dal gruppo dell’eroe e tradito dall’amico d’infanzia, Orhun Dura è sempre stato considerato uno che sa fare tutto, ma bene niente. Rimasto solo, decide di reinventarsi come avventuriero indipendente. Tra battaglie spettacolari, avversari letali e alleati imprevedibili, la sua missione diventa dimostrare quanto possa essere potente chi non si incastra in una sola definizione.

Kujima: Why Sing, When You Can Warble? — Aprile 2026

Arata Kouda incontra una creatura misteriosa alla fine del suo primo anno di scuola media. È un Kujima: parla come un umano, mangia il loro cibo (e occasionalmente insetti) e sembra arrivare da un altro mondo. In questa commedia familiare, la presenza del Kujima porta scompiglio – e nuova energia – nella famiglia Konohda, alle prese con le ansie scolastiche del figlio maggiore.

The Drops of God — 2026

Il celebre manga enologico premiato in tutto il mondo arriva su Crunchyroll. Al centro della storia c’è la collezione di vini del leggendario critico Kanzaki, che alla sua morte stabilisce un’eredità contesa: per ottenerla, suo figlio Shizuku dovrà competere con un giovane prodigio della critica, identificando dodici vini divini. Una sfida che è insieme viaggio sensoriale, dramma familiare e scoperta personale.

Bungo Stray Dogs WAN! 2 — 2026

Il lato più tenero e umoristico dell’universo di Bungo Stray Dogs torna con una seconda stagione. I personaggi dell’Agenzia dei Detective Armati e della Port Mafia, solitamente impegnati in scontri epici a Yokohama, qui diventano versioni super-deformed, adorabili e irresistibili, in una serie di episodi comici che giocano con l’immaginario originale.