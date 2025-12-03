Il nuovo documentario di MyMax arriva il 15 dicembre su History Channel: un viaggio tra scoperte archeologiche uniche, tecnologia e la sfida ingegneristica della terza linea metro della Capitale.
Arriva su History Channel il 15 dicembre 2025 Roma Sotterranea – Una metro nella storia, nuovo documentario prodotto da MyMax che racconta ciò che è riemerso durante i quasi diciotto anni di scavi della Linea C, terza linea metropolitana della Capitale. L’opera, scritta e diretta da Laurent Portes su soggetto di Massimo My e Bettina Hatami, sarà poi trasmessa anche sui canali Rai a gennaio 2026.
Il progetto nasce da una domanda apparentemente semplice: è davvero stato scoperto tutto della Città eterna? La risposta è “no”. Il sottosuolo di Roma conserva ancora livelli interi di storia, sepolti da oltre tremila anni di stratificazioni rispetto all’epoca classica. La costruzione della Linea C è così diventata una straordinaria occasione di studio, trasformando un’opera infrastrutturale in un gigantesco scavo archeologico diffuso.
Le scoperte
Ingegneri e archeologi hanno lavorato fianco a fianco, affrontando una sfida tecnica e scientifica senza precedenti. Il risultato è un tesoro di scoperte: reperti eccezionali, edifici sconosciuti, complessi monumentali che riemergono intatti dal passato. Alcune stazioni sono diventate veri e propri siti museali. È il caso di Porta Metronia, dove è stata riportata alla luce una caserma romana di 1700 metri quadrati, con mosaici, affreschi e una trentina di alloggi destinati ai soldati. Per consentire la costruzione della stazione l’intera struttura è stata smontata, restaurata e poi ricollocata esattamente al suo posto.
Un altro ritrovamento sensazionale arriva da Piazza Madonna di Loreto, vicino a Piazza Venezia, dove sono stati identificati gli Auditoria di Adriano, un complesso pubblico su due livelli risalente al II secolo d.C., probabilmente destinato alla divulgazione culturale e alle attività giudiziarie.
Il documentario, realizzato con la consulenza storico-archeologica di Claudia Devoto, è accompagnato dalla voce narrante di Domenico Strati e dalle musiche originali di Siegrfried Canto. Il team tecnico riunisce talenti internazionali: i direttori della fotografia Tommaso Cane e Gabriele Efrati, i montatori Antoine Henri, Benjamin Duffield ed Eleonora Faccio, la story editor Caroline Bacle e Cosimo D’Auria, responsabile delle riprese aeree con drone.
L’appuntamento è in prima TV su History Channel, canali 116 e 409 di Sky, il 15 dicembre alle 21.30 e sarà disponibile anche su NOW.
