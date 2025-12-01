Loredana Bertè ricorda a ‘Che Tempo Che Fa’ il suo incontro con Andy Warhol: dai cappuccini da Fiorucci ai pomeriggi alla Factory come ‘Pasta Queen’.

Ospite a Che Tempo Che Fa su NOVE, Loredana Bertè ha regalato uno dei momenti più sorprendenti della puntata raccontando il suo incontro con Andy Warhol, avvenuto negli anni Settanta a New York, quando era testimonial mondiale di Fiorucci. Un episodio che la cantante ricorda con affetto.

«Avevo la fortuna di incontrare persone meravigliose. – racconta la Bertè – Nel mio libro c’è una foto bellissima con Andy Warhol. All’epoca vivevo a New York: la mattina studiavo inglese, il pomeriggio stavo da Fiorucci e mi divertivo a fare cappuccini con una macchina enorme, sembrava un organo a canne. Warhol veniva spesso a prendere cappuccino e brioche. Per una settimana è tornato ogni giorno».

Poi, l’incontro decisivo. «Un pomeriggio arriva il supervisor di Fiorucci e dice: Ah, già vi conoscete. Lei è una grande cantante… e sapessi come cucina!. A Warhol interessava solo questo. Mi portò alla Factory e da allora ogni pomeriggio andavo lì a preparargli la cena. Per questo mi chiamavano la Pasta Queen.»

Nel 50° anniversario di Sei Bellissima e della sua carriera straordinaria, la Bertè a Che Tempo Che Fa racconta l’episodio contenuto nella sua biografia fotografica 50 volte Bellissima.

Foto: Shutterstock