‘Postcards from Italy’ è la nuova serie Prime Video girata in Sicilia: cast guidato da Nicole Wallace, regia di Jessica Yu e una storia tra ironia, identità e Mediterraneo.

Prime Video porta un nuovo frammento d’Italia sullo schermo internazionale con Postcards from Italy, la serie Original girata in inglese che unisce immaginario globale e identità mediterranea. Al centro, Nicole Wallace, volto amatissimo dagli spettatori più giovani, affiancata da un cast che intreccia talenti emergenti e interpreti consolidati: Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti.

La serie – creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu – ha appena concluso le riprese in Sicilia, terra che qui non fa solo da sfondo: diventa protagonista, cartolina vivente, materia emozionale. Yu, che ha firmato regie per Only Murders in the Building e The Morning Show, sceglie una Sicilia luminosa, ruvida e teatrale per raccontare la storia di Mia, giovane ereditiera newyorkese costretta dal nonno a trasferirsi a Palermo e reinventarsi come agente immobiliare, lontana da privilegi e carte di credito.

Un pesce fuor d’acqua nel cuore del Mediterraneo: tra vicoli barocchi, case che profumano di mare e un’umanità che ti entra dentro dalla prima scena. Prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia, Postcards from Italy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 territori, portando nel mondo un ritratto contemporaneo dell’Italia, tra luce, caos, ironia e reinvenzione personale.

Foto di Guido Stazzoni.

Photo Assistant: Roberta Mangani.