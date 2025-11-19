‘Il Bacio di Klimt’ arriva in prima visione su Sky Arte il 20 novembre: il docufilm di Ali Ray racconta storia, simboli e segreti del capolavoro viennese.

Il Bacio di Klimt, il docufilm diretto da Ali Ray, arriva in prima visione su Sky Arte il 20 novembre alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. Il film indaga la storia e i misteri dietro uno dei dipinti più iconici e riprodotti al mondo, capolavoro assoluto di Gustav Klimt.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Il bacio nell’arte: 10 capolavori iconici per l’International Kissing Day

Prodotto da Exhibition On Screen e inaugurazione della stagione 2024 della Grande Arte al Cinema, il documentario ripercorre la genesi dell’opera realizzata intorno al 1908, cinque anni dopo il viaggio di Klimt a Ravenna e l’incontro folgorante con i mosaici bizantini. Il Bacio appartiene infatti al suo celebre periodo d’oro, caratterizzato dall’uso della sottilissima foglia d’oro naturale applicata sulla tela, una tecnica che ha contribuito a rendere l’opera immediatamente riconoscibile.

Il Bacio di Klimt: il docufilm di Ali Ray

Conservato al Belvedere di Vienna, uno dei primi musei pubblici al mondo e custode della più grande collezione esistente di lavori di Klimt, Il Bacio attira ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori, confermandosi un caposaldo della Secessione Viennese. La sua estetica decadente, in bilico tra sensualità, simbolismo e mitologia, ha definito un’epoca e continua a esercitare un fascino trasversale.

Accompagnato dalla musica originale di Asa Bennett, il racconto si addentra nei dettagli del dipinto, intrecciando arte, storia e psicologia. La regista analizza le risonanze con la Belle Époque e con il pensiero di Sigmund Freud, mostrando come l’opera rifletta un momento di trasformazione radicale: il nuovo mondo che avanza e il vecchio che resiste.

Il Bacio di Klimt tra mito, psicoanalisi e Belle Époque

Una domanda attraversa tutto il film: come ha fatto Il Bacio a diventare così famoso da trasformarsi in un’icona pop? Secondo Ali Ray, la risposta è semplice: «Quando un’opera come Il Bacio diventa così familiare, smettiamo di vederla. Ho voluto che questo film rimettesse a fuoco il nostro sguardo».

Il Bacio di Klimt è un documentario prodotto da Phil Grabsky per Exhibition On Screen. In prima visione su Sky Arte il 20 novembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.