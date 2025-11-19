‘Il Bacio di Klimt’ arriva in prima visione su Sky Arte il 20 novembre: il docufilm di Ali Ray racconta storia, simboli e segreti del capolavoro viennese.

loading

Il Bacio di Klimt, il docufilm diretto da Ali Ray, arriva in prima visione su Sky Arte il 20 novembre alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. Il film indaga la storia e i misteri dietro uno dei dipinti più iconici e riprodotti al mondo, capolavoro assoluto di Gustav Klimt.

L’articolo continua più sotto

La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura

LEGGI ANCHE: Il bacio nell’arte: 10 capolavori iconici per l’International Kissing Day

Prodotto da Exhibition On Screen e inaugurazione della stagione 2024 della Grande Arte al Cinema, il documentario ripercorre la genesi dell’opera realizzata intorno al 1908, cinque anni dopo il viaggio di Klimt a Ravenna e l’incontro folgorante con i mosaici bizantini. Il Bacio appartiene infatti al suo celebre periodo d’oro, caratterizzato dall’uso della sottilissima foglia d’oro naturale applicata sulla tela, una tecnica che ha contribuito a rendere l’opera immediatamente riconoscibile.

Il Bacio di Klimt: il docufilm di Ali Ray

Conservato al Belvedere di Vienna, uno dei primi musei pubblici al mondo e custode della più grande collezione esistente di lavori di Klimt, Il Bacio attira ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori, confermandosi un caposaldo della Secessione Viennese. La sua estetica decadente, in bilico tra sensualità, simbolismo e mitologia, ha definito un’epoca e continua a esercitare un fascino trasversale.

Accompagnato dalla musica originale di Asa Bennett, il racconto si addentra nei dettagli del dipinto, intrecciando arte, storia e psicologia. La regista analizza le risonanze con la Belle Époque e con il pensiero di Sigmund Freud, mostrando come l’opera rifletta un momento di trasformazione radicale: il nuovo mondo che avanza e il vecchio che resiste.

Il Bacio di Klimt tra mito, psicoanalisi e Belle Époque

Una domanda attraversa tutto il film: come ha fatto Il Bacio a diventare così famoso da trasformarsi in un’icona pop? Secondo Ali Ray, la risposta è semplice: «Quando un’opera come Il Bacio diventa così familiare, smettiamo di vederla. Ho voluto che questo film rimettesse a fuoco il nostro sguardo».

Il Bacio di Klimt è un documentario prodotto da Phil Grabsky per Exhibition On Screen. In prima visione su Sky Arte il 20 novembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Revenews