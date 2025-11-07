In onda su Giallo dal 9 novembre, ‘Due Detective nell’Arte’ racconta le attività investigative applicate al mondo dell’arte e dei musei.

Debutta il 9 novembre alle 21:10 su Giallo Due Detective nell’Arte, nuova serie crime britannica che porta il genere investigativo dentro musei, gallerie e archivi della capitale inglese. E trasforma la storia dell’arte in un terreno fertile per misteri, inganni e omicidi. La premessa è già un manifesto: dietro ogni capolavoro si nasconde un segreto, e dietro ogni segreto, un crimine.

La serie introduce una coppia inedita di investigatori. Mick Palmer è un detective eccentrico che ha ereditato dal padre (artista diventato falsario di fama) una conoscenza intuitiva dell’arte e dei suoi meccanismi nascosti. Shazia Malik è invece una giovane poliziotta determinata, inizialmente insofferente all’idea di essere stata assegnata a un’unità che considera periferica rispetto alle indagini “vere”.

Ad affiancare i due protagonisti è l’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra, il reparto che indaga su furti, contrabbandi, falsificazioni e omicidi collegati alle opere che abitualmente osserviamo dietro un vetro museale. È qui che il crime incontra la storia dell’arte.

I casi conducono Mick e Shazia attraverso un mondo luminoso e al tempo stesso spietato. Fatto di collezionisti internazionali, mercanti privati, restauratori che custodiscono segreti e trafficanti che riescono a trasferire opere al centro di una rete criminale globale.

I dettagli nascosti nelle pennellate, le imperfezioni dei materiali, le tecniche tipiche di ciascun autore diventano indizi, piste e talvolta ingann. Mentre i due protagonisti imparano a fidarsi l’uno dell’altra e ad affrontare il peso dei rispettivi passati.

Con sei episodi da sessanta minuti, Due Detective nell’Arte costruisce un racconto sofisticato e avvolgente. Intrecciando atmosfere noir, tensione investigativa e un affascinante sguardo dietro le quinte del patrimonio culturale. Una serie pensata per chi ama il crime classico ma vuole esplorare un territorio nuovo. Prodotta da Black Dog Television, va in onda in prima TV assoluta su Giallo (canale 38 del digitale terrestre), su Sky (canale 167) e su tivùsat al canale 38.

Immagini da Ufficio Stampa