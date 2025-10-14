Su ARTE.tv il documentario ‘Alfons Mucha’, pioniere dell’Art Nouveau e dell’immaginario moderno, in coincidenza con la mostra di Roma.

Nel cuore di Roma, Palazzo Bonaparte celebra uno dei grandi maestri dell’Art Nouveau con la mostra dedicata a Alfons Mucha, artista capace di definire – e anticipare – i codici visivi della cultura contemporanea. Parallelamente, la piattaforma ARTE.tv presenta fino al 13 novembre 2025 il documentario Alfons Mucha diretto da Roman Vavra, disponibile gratuitamente online, che restituisce al pubblico un ritratto appassionato dell’artista boemo come precursore dell’industria dell’immagine moderna.

L’opera di Mucha, con le sue linee fluide e i volti eterei di donne sospese tra eleganza e simbolismo, è oggi riconosciuta come una delle espressioni più iconiche del periodo fin de siècle. Ma il documentario di ARTE.tv non si limita a raccontarne l’estetica: esplora la visione di un artista che comprese prima di molti altri la forza della riproduzione e del linguaggio pubblicitario.

L’arte come manifesto

Attraverso materiali d’archivio, bozzetti e interviste a storici dell’arte, Alfons Mucha mette in luce il percorso di un creativo capace di trasformare la grafica in arte e l’arte in comunicazione.

Mucha intuisce che la bellezza può diventare messaggio, e che l’immagine è un linguaggio universale. In questo senso, è un pioniere della visual culture contemporanea, un artista che avrebbe potuto muoversi con naturalezza anche nell’era dei social e della comunicazione digitale.

Guarda il documentario Alfons Mucha di Roman Vavra