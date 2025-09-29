Presentata la nuova stagione di Sky Arte, Documentaries e Classica con produzioni originali e prime visioni, da Lucio Fontana a James Dean e i Tre Tenori.

La nuova stagione delle reti factual del gruppo Sky si annuncia come un viaggio attraverso l’arte, la musica, il cinema e i grandi racconti del reale. Documentari d’autore, ritratti di icone immortali e produzioni originali compongono infatti un palinsesto che vuole offrire al pubblico un’esperienza unica fatta di storie vere, emozioni forti e protagonisti senza tempo.

Tanti i lavori originali e i titoli in prima visione che spaziano tra le arti visive di oggi e di ieri, per attrarre un pubblico curioso nel segno della qualità. Ecco, di seguito, che cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Sky Arte: in arrivo un documentario originale dedicato a Lucio Fontana

Il cuore della stagione di Sky Arte batte attorno a nomi che hanno segnato la cultura contemporanea. Grande attesa per l’arrivo, nel 2026, per Lucio Fontana – The Final Cut, documentario Sky Original firmato da Andrea Bettinetti con la partecipazione di Giuseppe Cederna. La produzione celebra l’artista italiano più rappresentato nei musei del mondo, esplorandone la rivoluzione estetica, il carisma e l’eredità.

LF O 46_Lucio Fontana con le opere Concetto spaziale Natura in terracotta da sx a dx 59-60 N 7; 59-60 N 30; 59-60 N 27 ad Albissola

Servirà aspettare meno, invece, My Mom Jayne, emozionante racconto HBO in cui l’attrice Mariska Hargitay ripercorre la vita della madre Jayne Mansfield, icona del cinema hollywoodiano scomparsa prematuramente. Attraverso filmati inediti e testimonianze intime, il documentario restituisce un ritratto personale e universale al tempo stesso. La data da segnare in agenda è i l 24 ottobre.

Pochi giorni dopo, il 29 ottobre, sarà la volta di Billy Joel, lunga immersione nella vita e nella musica del “piano man”, tra esibizioni mai viste prima, materiali d’archivio e interviste che ne svelano l’anima creativa.

Su Sky Documentaries i grandi maestri del cinema mondiale

Su Sky Documentaries, il cinema diventa il grande protagonista. A inaugurare la nuova stagione, il 30 settembre, va in onda James Dean – Una gioventù bruciata, ritratto delicato e intenso del ribelle per eccellenza, simbolo di libertà e modernità mai invecchiata. Mentre il 25 ottobre, Spielberg – Il re di Hollywood ripercorrerà la vita del regista più influente della storia contemporanea, dagli esordi ai capolavori che hanno ridefinito il cinema.

Per Halloween, invece, spazio a Dario Argento. Panico, racconto intimo che segue il maestro dell’horror mentre lavora alla sua ultima sceneggiatura in una dimensione sospesa tra realtà e finzione. E nel 2026 arriverà Vittorio De Sica. Ieri, oggi e domani, firmato da Francesco Zippel: un omaggio al regista e attore quattro volte premio Oscar, raccontato attraverso le voci di cineasti di tutto il mondo.

La produzione è di Andrea De Sica, nipote de grande regista. «Abbiamo avuto la possibilità di incontrare Coppola, Wenders, Verdone…», anticipa a proposito dei nomi coinvolti che hanno voluto ricordare il celebre nonno. Obiettivo del documentario è delineare un profilo completo, quanto inedito, del maestro con la sua «anima sofisticata e popolare». Non mancheranno aneddoti e racconti emozionanti che raccontano l’umanità del persona prima che il personaggio.

Spielberg_Il Re di Hollywood

Sky Classica: Mozart ai Tre Tenori

La musica classica trova la sua casa su Sky Classica, con prime visioni che restituiscono l’emozione dei grandi palcoscenici internazionali. Primo appuntamento il 1° ottobre debutta Swan Lake in-the-round, spettacolare versione del balletto di Čajkovskij coreografata da Derek Deane e filmata a 360 gradi alla Royal Albert Hall.

Il 23 ottobre, invece, La nascita di una leggenda – I Tre Tenori celebra il concerto-evento che nel 1990 vide Pavarotti, Domingo e Carreras esibirsi insieme per la prima volta alle Terme di Caracalla. Infine, annunciata per novembre la Trilogia Mozart–Da Ponte (Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte) nella nuova produzione della Wiener Staatsoper, diretta da Barry Kosky e con l’orchestra guidata da Philippe Jordan.

Un mosaico di contenuti che, tra approfondimento e spettacolo, invita il pubblico a scoprire il mondo attraverso molteplici sguardi.

Immagini da Ufficio Stampa