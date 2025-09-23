In occasione della mostra alla GAM di Milano, il 25 settembre in prima visione su Sky Arte un ritratto intimo del maestro piemontese.

Pellizza Pittore da Volpedo è il titolo del documentario biografico che racconta la vita e l’opera di uno dei massimi esponenti del movimento, celebre per Il Quarto Stato. In prima visione giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21:15 su Sky Arte, in streaming su NOW e on demand, il film accompagna l’inaugurazione della mostra alla GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Il documentario esplora i paesaggi e gli ambienti che hanno plasmato l’arte di Giuseppe Pellizza (1868-1907), immergendo lo spettatore nella profonda connessione tra l’artista e la realtà del suo tempo. Dal suo atelier intatto a Volpedo alle collezioni italiane che custodiscono i suoi capolavori, il film ripercorre un percorso intimo, dove la forza evocativa della natura amplifica l’emozione umana.

Immagine da Ufficio Stampa

In particolare, il progetto permette di scoprire dipinti di altissimo valore artistico, alcuni mostrati per la prima volta grazie a un meticoloso lavoro di ricerca, offrendo uno sguardo fresco su un maestro che ha fuso lirismo e impegno civile. Se la voce guida è affidata a Fabrizio Bentivoglio, il film è arricchito anche dalla presenza Aurora Scotti, principale studiosa di Pellizza, e l’Associazione Pellizza da Volpedo, che custodisce documenti e immagini della sua vita.

Tra gli altri contributi, quelli di Virginia Bertone, Carolyn Christov-Bakargiev, Claudio Giorgione e Paola Zatti che approfondiscono il contesto storico e artistico. A firmare la regia, infine, è Francesco Fei, già autore del documentario Segantini, ritorno alla natura (2016) che sceglie di adottare un approccio intimo e riflessivo. Ne nasce un lavoro che amplifica l’emotività delle opere di Pellizza attraverso un’estetica delicata che invita a comprendere l’urgenza sociale dell’artista.

Immagini da Ufficio Stampa