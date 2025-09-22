Dal 22 settembre, la piattaforma gratuita dedicata alla cultura propone reportage e documentari sui cambiamenti sociali e ambientali.

In un’Europa in costante evoluzione, Arte.tv lancia Storie dal Continente, una collezione di reportage e documentari che immergono lo spettatore nelle dinamiche quotidiane delle comunità europee. A partire dal 22 settembre, infatti, la piattaforma gratuita dedicata alla cultura propone un viaggio attraverso trasformazioni sociali, culturali e ambientali, dai nuovi stili di vita alle tradizioni a rischio, dall’overtourism al benessere psico-fisico.

Storie dal Continente intende offrire uno spaccato autentico sulle sfide e le speranze del nostro continente, con l’obiettivo di portare alla luce fenomeni spesso invisibili. Attraverso voci locali e prospettive reali, la serie invita a interrogarsi sul proprio ambiente, promuovendo una consapevolezza profonda in un’epoca di cambiamenti accelerati.

Un mosaico di narrazioni europee

Storie dal Continente è un progetto del consorzio di media pubblici europei coordinato da Arte.tv per la coproduzione e la diffusione gratuita. Ogni episodio esplora temi cruciali: cambiamenti climatici, biodiversità, salute mentale, progresso sociale e movimenti dal basso.

ARTE.tv Storie del Continente

La serie si concentra, infatti, su come le comunità europee affrontano le urgenze del presente. Dall’impatto dell’overtourism sulle città storiche alla difesa della biodiversità in aree rurali, dai movimenti per la salute mentale alle iniziative contro i cambiamenti climatici, ogni reportage dà voce a cittadini che propongono soluzioni concrete.

Attraverso testimonianze reali e prospettive local, gli episodi raccontano il nostro presente, portando lo spettatore a interrogarsi su quanto sia informato dell’ambiente che lo circonda. Disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco e lettone, le puntate sono fruibili sulle piattaforme dei partner e su Arte.tv, con il canale YouTube @ArteDocumentari.

Immagini da Ufficio Stampa