Va in onda, dall’8 settembre su Super! (canale 47 DTT e 625 Sky), la seconda stagione della serie animata Team Jay che unisce divertimento ed educazione per il pubblico più giovane. In onda dal lunedì al venerdì alle 9:30, la ripartenza coincide con il rientro a scuola, offrendo un messaggio positivo per i bambini. Ogni episodio è, infatti, una lezione di vita, costruita attorno a valori fondamentali come l’amicizia e il rispetto.

Protagonista è la zebra Jay, leader carismatico, che guida la squadra in sfide che promuovono il lavoro di squadra e l’inclusione. Lealtà, collaborazione, impegno e rispetto sono, infatti, i pilastri su cui si fonda Team Jay.

E le storie, ricche di fantasia, incoraggiano i bambini a superare ostacoli attraverso la collaborazione e la fiducia in se stessi, offrendo modelli positivi con cui identificarsi. Il momento del debutto, in concomitanza con il ritorno a scuola, rende la serie un supporto per affrontare nuove sfide scolastiche con energia e valori solidi.

Al fianco di Jay, tanti amici a partire da Cami, calciatrice talentuosa, che rappresenta la determinazione sportiva, e Wushu, scoiattolina vivace, porta grinta e vitalità. Infine Duke, il criceto irriverente. Ogni personaggio della serie ha peculiarità specifiche con un profilo ben definito e insieme ai compagni forma una squadra unica con cui i bambini possono facilmente identificarsi.

Personaggi insegnano ai giovani spettatori il valore della diversità e della collaborazione, trasformando ogni episodio in un’occasione di apprendimento.

Immagini da Ufficio Stampa