Nell’ultimo episodio della quinta stagione di ‘The Square’ su Sky Arte, Nicolas ci porta in viaggio tra le mostre più affascinanti dell’estate 2025.

Si chiude in bellezza la quinta stagione di The Square. All You Can Art, la serie prodotta da TIWI in esclusiva per Sky Arte e in streaming su NOW, condotta da Nicolas Ballario. Giovedì 10 luglio va in onda il quattordicesimo e ultimo episodio, che prende il via con un itinerario estivo tra alcune delle mostre e dei luoghi d’arte più suggestivi del momento.

The Square 5 su Sky Arte: cosa vedremo nell’ultima puntata

Il primo appuntamento è al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dove è in corso Street Art Revolution. Banksy e compagni: itinerari d’arte. La mostra esplora le radici e lo sviluppo della street art, dalle metropoli americane alle capitali europee, tra messaggi politici, tensione sociale e artivismo. L’esperienza si arricchisce grazie a una serie di interventi site specific diffusi anche nei paesi vicini, trasformando il territorio in un museo a cielo aperto.

Si prosegue a Chiusdino, in Toscana, dove la celebre Abbazia di San Galgano accoglie Giubileo di luce dell’artista Helidon Xhixha. Le sue monumentali sculture in acciaio, in dialogo con l’ambiente e la luce naturale, creano un paesaggio visivo in costante mutamento, amplificando la magia del sito gotico cistercense.

Dalla Toscana alla Svizzera, il viaggio tocca il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, che ospita Flowers of My Desire, la prima personale in un’istituzione pubblica svizzera dell’artista portoghese Joana Vasconcelos. Tra arte, artigianato e design, l’artista trasforma oggetti domestici in visioni collettive. Dedica inoltre a Marianne Werefkin, figura centrale del museo, una delle sue celebri Valchirie.

Il Lago d’Orta e Roma

Sulle sponde del Lago d’Orta, il racconto prosegue con il MOCA – Museo Omegnese del Casalingo, ospitato dalla Fondazione P.AR.C.O. all’interno del Forum di Omegna. Qui si riscopre il design quotidiano italiano: una raccolta di oggetti d’uso domestico che hanno segnato il secondo Novecento, tra genio, funzionalità e piccole rivoluzioni del vivere.

A chiudere il percorso, Roma, con No Man is an Island. La mostra diffusa di Adrian Paci è allestita tra la window gallery di Conciliazione 5 e le Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Promossa dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, l’esposizione propone un viaggio intimo tra videoinstallazioni e sculture sul tema della migrazione, dell’identità e dell’accoglienza, trasformando l’arte in spazio di incontro.

Con questo episodio, The Square si conferma ancora una volta come uno degli spazi più vivaci e coraggiosi per raccontare l’arte contemporanea in televisione.